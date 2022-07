La UMA sitúa once especialidades entre las 500 primeras posiciones del ranking de Shanghái 2022

MÁLAGA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La clasificación por materias (Global Ranking of Academic Subjects) del ranking de Shanghái 2022 (Academic Ranking of World Universities, ARWU) sitúa a la UMA entre las 500 mejores del mundo en once especialidades, que son Gestión Hotelera y Turística, Ciencia y Tecnología, Biología Animal, Ciencias Agrícolas, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Enfermería, Química, Informática e Ingeniería, Ingeniería Química, Educación y Administración.

En la presente edición Enfermería y Biología Animal ingresan como novedad entre las 500 especialidades más destacadas, de manera que la UMA aumenta su representación con dos nuevas materias entre las mejor situadas en este listado de ARWU, ya que en 2021 fueron nueve, según han indicado desde la universidad a través de un comunicado.

En la nueva clasificación por materias la especialidad de Gestión Hotelera y Turística de la UMA repite como la mejor situada y se clasifica entre los puestos 51 y 75, mientras que Ciencia y Tecnología y Biología Animal figuran en la horquilla que va del puesto 151 al 200.

En la posición que va entre la 201 y la 300 se sitúan Ciencias Agrícolas, Ingeniería Eléctrica y Electrónica y Enfermería. Por último, en cinco de las materias académicas analizadas la UMA se coloca entre las posiciones 401 y 500, concretamente Química, Informática e Ingeniería, Ingeniería Química, Educación y Administración.

Los resultados obtenidos en el Ranking de Shanghái se basan en el impacto y número de publicaciones científicas de los últimos cinco años, el porcentaje de colaboraciones internacionales y las distinciones y premios obtenidos por el profesorado, entre otros ítems valorados. En la clasificación global de este ranking de 2021 la Universidad de Málaga se situó entre los puestos 701 a 800 del total de 2.000 centros de educación superior mundiales analizados.