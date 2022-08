Valero demanda una política hídrica de la Junta "sostenible, eficiente y que atienda a la realidad de nuestra tierra"

MÁLAGA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha pedido este miércoles una política hídrica de la Junta que sea "sostenible, eficiente y que atienda a la realidad de nuestra tierra".

Así lo ha señalado Valero que ha realizado un recorrido junto a cargos públicos y dirigentes de la formación por la Feria del centro de Málaga, donde tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido en que los expertos están diciendo que de no llover "lo que debe, en otoño vamos a entrar en una situación de colapso hídrico en Andalucía".

"En Andalucía cerca del 30 por ciento de su territorio cultivable ya está en proceso de desertificación; somos probablemente el territorio de la UE que más está pagando y más va a pagar el cambio climático", ha advertido.

Al respecto, ha agregado que "no solo tiene que ver con la falta de precipitaciones, también con el aumento descontrolado, muchas veces bajo fórmulas que no entran dentro de la ley, de agricultura de regadío que no es sostenible con el nivel de precipitaciones que tenemos". Por ello, ha demandado una política hídrica del Gobierno andaluz "sostenible, eficiente y que atienda a la realidad de nuestra tierra".

A su juicio, "tiene que dejar de verse como se proliferan esos pozos ilegales, que en muchos de los casos la Junta quiere legalizar a consta de joyas como Doñana".

De igual modo, ha afirmado que se tiene que tener un plan "estratégico de qué es lo que queremos para la tierra, y en este sentido, con el problema del cambio climático que ha venido para quedarse, tener una revisión en profundidad de qué agricultura queremos tener que sea viable en la tierra y también qué modelo turístico sostenible tenemos que poner en marcha". "El agua y la energía es escasa y no podemos seguir viviendo de espaldas a la realidad", ha advertido.

Por otro lado, también Valero ha dicho que "llama la atención" que en un contexto de escasez energética, "cuando estamos todavía en verano y lo que viene por delante es mucho peor, cuando se está tomando medidas bastante más drásticas en el conjunto de la UE; el PP, ante unas medidas que podemos llamar que son relativamente tibias, ponga el grito en el cielo.

"Eso demuestra dos cosas, lo primero, es que --el PP-- no tiene plan" para "la situación de escasez que afronta la UE y va a afrontar el país dentro de poco, a pesar de estar en mejores condiciones que otros países más dependientes del gas".

En segundo lugar, ha continuado, "también se demuestra que en el PP sigue habiendo una disputa interna que sigue ganando el 'trumpismo' de Ayuso y Feijóo ha vivido una pequeña burbuja de crecimiento en simpatía que, a poco que ha tocado con la realidad, se ha demostrado que era una burbuja". "En el PP, sin haber plan, es Ayuso la que va marcando la pauta política de dicho partido", ha concluido.