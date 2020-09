Valero tacha el dictamen de la comisión de recuperación de "panfleto que redunda en los errores" del Gobierno PP-Cs

MÁLAGA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha criticado este martes el dictamen de la comisión de recuperación andaluza tras la pandemia constituida en el Parlamento autonómico y aprobado por PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, tachándolo de "panfleto neoliberal" que "redunda en los errores y fracasos" del actual Ejecutivo andaluz que preside el 'popular' Juanma Moreno.

En una rueda de prensa en Málaga, Valero ha lamentado así que dicho dictamen "confirma lo que todos pensábamos", y es que dicha comisión "era todo un teatro" que PP-A y Cs permitieron que presidiera Vox pese a que dicho partido había dicho anteriormente que "no se la creía", y ha opinado que esa formación "ha marcado las prioridades y límites de los resultados" del dictamen.

El líder andaluz de IU ha señalado que el dictamen aprobado es "un texto muy largo e impreciso" que "no tiene medidas concretas", sino, "a lo más, enunciados que no se comprometen a absolutamente nada", y "no cuantifica la situación en la que nos encontramos" en escenarios como el sanitario, educativo o económico.

Además, el dictamen "tampoco plantea cuáles son los fondos concretos que se necesitan para conseguir cada propuesta", ni aborda "la cuestión de los objetivos que se pretenden conseguir o los plazos", según ha abundado Toni Valero, quien, por tanto, ha sentenciado que "no podemos decir que sea una hoja de ruta para reconstruir Andalucía", sino que "más bien apunta a ser un panfleto neoliberal que redunda en los errores y fracasos del Gobierno andaluz que pretende ahora santificar con un dictamen que vale bien poco".

El portavoz de Adelante ha lamentado esta circunstancia porque por la comisión han comparecido "agentes sociales de los que podrían haber aprendido" PP-A, Cs y Vox, pero estos tres partidos "siguen redundando en los viejos errores" y en "un modelo fracasado neoliberal que da la espalda a la gente".

"AGUJEREO FISCAL"

A partir de dicho dictamen, el líder de IU ha enumerado una serie de "grandes coincidencias" en los programas políticos de PP-A, Cs y Vox, comenzando por el "agujereo fiscal" por el que, a su juicio, apuestan estas formaciones, que "siguen poniendo el foco en la necesidad de mantener privilegios fiscales a las grandes fortunas", lo que supone "seguir deteriorando los servicios públicos y, de manera indirecta, aumentar la presión fiscal sobre los trabajadores", según ha opinado.

Además, Valero ha criticado que PP-A, Cs y Vox dejan "la iniciativa pública en barbecho" y tienen al Estado "ausente de los planes de reconstrucción", de modo que "todo lo resuelven con el mantra de la colaboración público-privada, que se extiende a todo y a todos", según ha criticado.

El representante de IU y Adelante ha señalado además que el dictamen "no hace una revisión, una crítica seria de nuestro modelo productivo", que "es lo que estamos llamados a cambiar", porque está "marcado por la temporalidad y la precariedad, con excesiva dependencia del turismo". Ha criticado que PP-A, Cs y Vox "no apuestan" por el cambio de dicho modelo, ni "de manera fehaciente por una reindustrialización verde" o por "intervenir en el sector agroganadero para poner pie en pared en los fondos buitres".

Valero también ha censurado la "apelación" que los partidos que han respaldado el dictamen realizan "al Gobierno central como si fuese una piñata en la que golpear para recibir fondos sin decir para qué", y el dictamen "adolece de medidas para contravenir, combatir, mitigar la desigualdad de género en términos sociales, materiales", de forma que, "de nuevo, la mujer es otra víctima de las políticas conniventes de PP, Cs y Vox".

Así las cosas, Valero ha insistido en que el dictamen "redunda en las políticas fracasadas" del actual Gobierno andaluz de PP-A y Cs, "se olvida de la gente, niega el papel rector del Estado, de la administración, en la reconstrucción económica de Andalucía", y deja a la comunidad autónoma "desguarnecida".

En resumen, es "un panfleto neoliberal que probablemente ya podría haber estado escrito desde antes de la comisión de reconstrucción", según ha zanjado Toni Valero.