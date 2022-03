Vargas LLosa destaca en 'Escribidores' que "la expresión más rica de un idioma es la literatura"

Salado afirma que el festival nace con la ambición de consolidarse como una cita ineludible en la agenda cultural internacional

MÁLAGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Literario de América y Europa 'Escribidores', organizado por la Diputación de Málaga, a través de su centro de cultura contemporánea La Térmica, y la Cátedra Vargas Llosa, ha arrancado este miércoles.

El Premio Nobel Mario Vargas Llosa y Mircea Cartarescu han sido los encargados de protagonizar la primera charla en el auditorio para debatir sobre el papel de la literatura en un mundo nuevo. En este encuentro, moderado por Mercedes Monmany, han dialogado sobre sus carreras y sus particulares visiones sobre contar historias.

Mario Vargas Llosa ha señalado que el objetivo de este festival literario es "estimular la lectura y los contactos entre los escritores y los lectores", así como convertir a Málaga, a la que ha definido como un "centro cultural de primer orden", en un "lugar de encuentro permanente entre hispanoamericanos y españoles".

"La expresión más rica, más original de un idioma es la literatura", ha añadido y ha asegurado que "hoy día hay una literatura en España y en Hispanoamérica sumamente interesante", que "responde a una lengua que se puede hablar con matices diferentes pero su unidad está garantizada de por vida". "Se trata de una literatura rica, de una forma de expresión de nuestros sueños, fantasías, recuerdos, que merece conocerse", ha dicho.

De igual modo, ha incidido en que "nos gustaría que este festival fuera la ocasión de conocerse y descubrir las muchas cosas comunes que tenemos los hispanoamericanos y los españoles". "Son buenas cosas y son malas cosas también, pero creo que conociéndonos, discutiendo, haciéndonos amigos, entre unos y otros, aprenderemos también a conocer nuestros defectos y superarlos a través de los libros".

A su juicio, "la cultura del libro es la más importante que existe, aunque esto no signifique, de ninguna manera, desmerecer a las otras, pero creo que los libros nos educan en la mejor manera que se puede reconocer, haciéndonos soñar con un mundo mejor del que tenemos".

"Esa es la gran virtud de los libros y creo que ese conocimiento es absolutamente indispensable para tener una sociedad pujante, que no está contenta consigo misma y que aspira a una sociedad mejor".

"Eso es lo que son los poemas, las novelas; todas ellas tiene siempre un ideal que no corresponde a la realidad que vivimos y eso es el secreto del progreso", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que "el secreto del progreso es añorar aquello que no existe, es añorar aquello que no tenemos y que, sin embargo, podríamos tener. Eso es lo que nos señalan los poemas, los ensayos, novelas que leemos con enorme satisfacción".

Por último, se ha referido a los jóvenes, que "tienen muchos problemas, el principal el del trabajo", sin embargo, ha añadido, "creo que la lectura los enriquece y les facilita la obtención de un trabajo y de una razón de vivir".

INAUGURACIÓN

La ceremonia de inauguración ha contado con la participación del presidente de la Diputación, Francisco Salado; alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la consejera de Cultura, Patricia del Pozo; el vicerrector de Planificación Estratégica y Desarrollo Estatutario, Gaspar Garrote; la ministra consejera de la embajada de Colombia, María Andrea Torres; el director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, y el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

Salado ha incidido en la inauguración oficial en el auditorio Edgar Neville de la institución provincial en que el Festival "nace con la máxima ambición y aspira a consolidarse como una cita ineludible de la agenda internacional, a la altura de los grandes festivales literarios".

Asimismo, ha celebrado poder contar con "el querido y admirado" Vargas Llosa en la primera jornada de 'Escribidores', al que se ha referido como "autor de muchas obras clave para entender el pensamiento y las sociedades de la segunda mitad del siglo XX y el inicio del XXI". "La sociedad necesita más que nunca referentes culturales fiables, personas que den pausa al ritmo vertiginoso en el que nos vemos atrapados, que apenas nos deja espacio para la reflexión y el pensamiento crítico constructivo", ha añadido.

El presidente de la Diputación ha agradecido a la Cátedra Vargas Llosa su apuesta por Málaga para desarrollar este festival literario junto a La Térmica, que se desarrollará también en otros emplazamientos de la ciudad, como el Rectorado de la Universidad de Málaga, el MUPAM y el Centro Andaluz de las Letras (CAL).

Justo antes de la inauguración, se ha celebrado en La Térmica una mesa redonda sobre los refugiados de la ficción en la que han participado Rodrigo Blanco, Patricia Soley-Beltrán, José Carlos Llop y Alonso Cueto, charla que ha moderado Raúl Tola.

MESAS REDONDAS, ENCUENTROS, DIÁLOGOS Y MÚSICA EN DIRECTO

'Escribidores' se articula en torno a una serie de mesas redondas, encuentros y diálogos con los que promover la reflexión y el debate sobre los más importantes desafíos culturales que son comunes a Latinoamérica y Europa: las nuevas formas de narrar, la influencia de las tecnologías en la literatura, el futuro del libro de papel, las nuevas perspectivas literarias, la censura y la autocensura, las fronteras entre disciplinas y propuestas narrativas o el mestizaje cultural, consecuencia directa de las migraciones.

En total participarán más de treinta reconocidas personalidades de la literatura hispanoamericana y europea actual, entre los que se encuentran autores, editores, críticos literarios, corresponsales y periodistas especializados. "Este festival servirá, por tanto, para tender puentes entre América y Europa a través de las letras y de sus protagonistas", ha precisado el presidente de la Diputación de Málaga.

Autores como Sergio Ramírez, Antonio Soler, Javier Cercas, Soledad Puértolas, Pierre Assouline, Mercedes Monmany, Guillermo Arriaga, Karina Sáiz Borgo, Jorge Edwards, Espido Freire y Soledad Puértolas compartirán algunos de los eventos literarios que conforman el programa de esta primera edición del festival.

Por otra parte, reconocidos editores como Pilar Reyes, de Alfaguara/ Peguin Random House; Joan Tarrida, de Galaxia-Gutenberg, o la alemana Michi Strausfeld, editora especializada en literatura latinoamericana y española, debatirán e intercambiarán ideas y opiniones sobre el entorno editorial y el futuro del libro.

'Escribidores' también contará con periodistas culturales como Juan Cruz, la venezolana Karina Sainz Borgo, de ABC; o el francés Pierre Assouline -los tres han destacado, además, como escritores-; prestigiosos críticos literarios como Mercedes Monmany, distinguida en Francia, Italia y Serbia con importantes reconocimientos; corresponsales latinoamericanos de larga trayectoria en nuestro país como el mexicano Armando González, de La Jornada, o la periodista del diario argentino La Nación, Laura Ventura. En sus encuentros abordarán las nuevas perspectivas de la literatura y el periodismo cultural. El 4 de marzo la música en directo correrá a cargo de Anadie, Xenia y Carla Clay en La Térmica.

En esta primera edición, que tiene a Colombia como país invitado, 'Escribidores' aporta un significativo número de voces de distinta procedencia geográfica, bagaje intelectual y opinión para enriquecer la discusión y el debate e impulsar una identidad cultural compartida por América y Europa en este mundo globalizado y absolutamente digital. Este país estará representado por autores de la talla de Juan Gabriel Vásquez, Héctor Abad Faciolince, Piedad Bonnett y Carlos Granés, entre otros.

Como colofón de esta edición, en el acto de clausura se entregará el Premio de Periodismo Antonio Garrido Moraga a la Difusión Literaria al escritor y periodista español Juan Cruz, y el Premio Escribidores a la Trayectoria Literaria al chileno Jorge Edwards.