Vendedores ambulantes de Málaga reclaman medidas ante el inicio de la suspensión de la actividad de los mercadillos

MÁLAGA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Málaga (AVAM), Juan Rojas, ha solicitado a las Administraciones medidas de apoyo al colectivo tras conocerse que son ya varias localidades las que están procediendo a suspender la actividad de los mercadillos, como es el caso de Fuengirola o Almuñécar (Granada), debido a la expansión del coronavirus y a las recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias.

Así, en declaraciones a Europa Press, Rojas ha admitido que son los ayuntamientos los encargados de adoptar estas decisiones, no la Administración autonómica, y ha considerado que se irán conociendo otras cancelaciones de mercadillos a lo largo de la provincia en estos días.

Pese a ello, se ha preguntado por qué se suspende esta actividad si tienen lugar al aire libre "y las superficies comerciales, que están cerradas y tienen por tanto más peligro de contagio, no". "Siempre se empieza por la parte más pequeña, como es el comercio ambulante", ha lamentado, pese a estar de acuerdo en que han de adoptarse medidas preventivas para contener el avance del Covid-19 como, entre otras, el evitar aglomeraciones y contacto físico.

"INCERTIDUMBRE TERRIBLE"

"Hay que ser realistas pero más peligro hay en una gran superficie que en un mercadillo que está al aire libre y donde se pueden guardar las distancias con el cliente", ha sostenido.

Rojas ha trasladado su preocupación por que se adopten medidas a nivel individual en cada localidad y en cómo afectará al sector de la venta ambulante: "Tenemos una incertidumbre terrible". Por ello, ha solicitado a las administraciones una reunión para conocer las medidas previstas para hacer frente a esta situación.

La suspensión de la actividad de los mercadillos afecta a "cientos y miles de familias que se quedan sin trabajo, que tienen que seguir pagando el furgón con el que van de un mercadillo a otro; si no trabajan cómo pagan las tasas municipales, impuestos, sus pisos o la Seguridad Social", se ha cuestionado el presidente de AVAM.

"Esto es una cadena, si no salen a trabajar no pueden pagar", ha subrayado Juan Rojas, al tiempo que ha lamentado que pese a ser medidas necesarias para contener el virus no se hable de ayudas o actuaciones para paliar la situación que se está creando "y que afecta a los más chicos", en referencia al colectivo del comercio ambulante.