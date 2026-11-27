Vicente Luis Mora, recién galardonado con el National Book Award, protagoniza la programación de La Malagueta del 1 al 3 de diciembre - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga programa entre el 1 y el 3 de diciembre cinco actividades que combinan pensamiento, arte y cultura.

La agenda incluye dos nuevas citas del programa Filosofía Ambulante en municipios de la provincia y tres encuentros en la sede del centro, con la participación de Juan Francisco Fuentes, Alejandro Romero y la bailaora La Lupi, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Una de las citas destacadas será la protagonizada por Vicente Luis Mora, que participará en Filosofía Ambulante después de recibir el National Book Award por 'Centroeuropa'.

El encuentro tendrá lugar el martes 1 de diciembre, a las 18,30 horas, en la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga de Alhaurín de la Torre. Su participación cobra especial relevancia tras este reconocimiento internacional a su trayectoria literaria.

Ese mismo martes, a las 19,00 horas, el centro cultural La Malagueta acogerá 'Pasado y futuro de España', un encuentro con el historiador Juan Francisco Fuentes enmarcado en el ciclo 'Pensamiento político', coordinado por Manuel Arias Maldonado.

La conversación abordará las conexiones entre algunos episodios y tensiones de la historia contemporánea española y la realidad política actual, a partir de las investigaciones y publicaciones del invitado.

El miércoles 2 de diciembre, Filosofía Ambulante se trasladará a Torremolinos con Juanpe Sánchez López, que ofrecerá la sesión 'Gran manual del fracaso: desmontar el éxito para estar en la vida'.

La actividad comenzará a las 11,45 horas y propone cuestionar las narrativas dominantes sobre el éxito, la identidad y el amor, así como explorar otras formas de entender la vida. La participación es libre y gratuita hasta completar aforo.

También el miércoles, a las 19,00 horas, La Malagueta recibirá a Alejandro Romero, gestor cultural y especialista en promoción cultural internacional, dentro del ciclo 'Who is Who: Quién es quién en el mundo del arte', coordinado por María Jesús Martínez Silvente.

Romero cuenta con más de dos décadas de trayectoria en diplomacia cultural y cooperación internacional en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), donde dirige la programación de promoción cultural de la red de Centros Culturales de España y Embajadas en el exterior. Su experiencia está especialmente vinculada a la coordinación del Pabellón de España en la Bienal de Venecia.

La programación concluirá el jueves 3 de diciembre, a las 19,00 horas, con La Lupi, protagonista de una nueva sesión del ciclo 'Málaga, ida y vuelta', coordinado y presentado por la periodista Regina Sotorrío. La conversación repasará la trayectoria de la bailaora malagueña, su relación con el flamenco y sus proyectos de futuro.

La Lupi, que acaba de recibir el Premio a la Cultura Antonio Garrido Moraga por su aportación a la escena malagueña, ha desarrollado una sólida carrera artística y pedagógica dentro y fuera de España.

Las actividades celebradas en la sede del centro cultural tendrán lugar en la Sala 001, en calle Cervantes, 6, y serán de acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Las sesiones de Filosofía Ambulante en Alhaurín de la Torre y Torremolinos también serán de entrada libre hasta completar aforo.