Vicente Vallés, invitado del programa 'Prensa en mi mochila', anima a los escolares malagueños a leer y esforzarse

MÁLAGA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista Vicente Vallés, director y presentador de Antena 3 Noticias, ha dado el pistoletazo de salida este miércoles al ciclo de encuentros de la sexta edición del proyecto de alfabetización mediática 'Prensa en mi mochila' de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), que en esta edición acercará los medios de comunicación a más de 2.000 escolares de 40 centros de toda la provincia, la mayoría ubicados en zonas susceptibles de transformación social y en municipios de menos de 20.000 habitantes.

La iniciativa de la APM cuenta con el patrocinio de CaixaBank y la colaboración de la Fundación "la Caixa" y de la Diputación provincial de Málaga, institución cuya sede principal ha acogido el acto de presentación.

Vallés ha estado acompañado de unos reporteros de excepción, el alumnado de sexto de Primaria y primero de ESO del colegio Misioneras del distrito Palma Palmilla, que le ha preguntado sobre su trayectoria profesional.

"Desde muy pronto empecé a tener interés por ser como esos periodistas que contaban cosas interesantes en televisión. He hecho miles de entrevistas y las que me han gustado más son las que te dan lecciones de vida como la de Nando Parrado, superviviente de los Andes". Vallés ha animado a los escolares a leer, no solo periódicos. "Probad a leer, es mucho más divertido de lo que podéis imaginar y estudiar, también las asignaturas que menos os gustan", ha añadido.

A preguntas de los escolares, también se ha pronunciado sobre el momento actual de crispación política. "La discusión política tiene un aspecto negativo pero también es muy positiva, vivimos en un país donde se puede discutir e intercambiar opiniones diferentes y no en todos países ni en todas las épocas se ha tenido esa libertad", sostuvo.

El Área de Educación y Juventud de la Diputación provincial de Málaga es una de las entidades que colaboran en el proyecto con la aportación de talleres en una veintena de institutos, donde destaca el debate de la desinformación, la manipulación de las imágenes y el buen uso de las redes sociales.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado que "hay que ofrecer a los ciudadanos las herramientas necesarias para que sepan gestionar e interpretar la infinidad de mensajes y comunicaciones que reciben a diario". "Y qué mejor que comenzar con los niños y adolescentes, que están expuestos a informaciones de todo tipo a través de las redes sociales, por donde circulan a diario numerosos bulos y noticias falsas", ha añadido.

Asimismo, ha incidido en que el periodismo es un uno de los baluartes del Estado de Derecho y ha celebrado que el invitado de esta iniciativa sea un ejemplo excepcional de rigor, que es el mejor adjetivo que se puede decir de un periodista".

Durante el acto, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco Castilla, ha animado a los alumnos a ser críticos con la información que reciben: "En estos talleres vamos a enseñaros cosas importantes. Hablaremos del periodismo, de la tele, de la radio, de los medios digitales, de las redes sociales y, sobre todo, de lo importante que es distinguir las noticias verdaderas de las falsas, de los bulos y, además, os mostraremos cómo hacerlo".

"Vuestros 'profes' serán periodistas que conocen muy bien la profesión y la importancia del periodismo en una sociedad democrática, como la nuestra. Saber qué son y cómo funcionan los medios de comunicación es fundamental para combatir los estragos de la desinformación, como lo es también fomentar valores sociales", ha explicado.

Gerardo Cuartero, director comercial de CaixaBank en Málaga, ha destacado la importancia de formar audiencias críticas: "Desde CaixaBank nos sentimos muy satisfechos de colaborar una edición más con 'Prensa en mi Mochila', proyecto educativo mediante el que acercamos el periodismo a los escolares malagueños con el objetivo de fomentar una mirada crítica frente a la información que reciben".

El acto se ha retransmitido por el canal de Youtube de la Diputación de Málaga para que los 40 centros participantes de esta edición puedan seguirlo desde las aulas.

EL PROYECTO

'Prensa en mi Mochila' es un proyecto educativo de la Asociación de la Prensa de Málaga que nace en 2018 con el objetivo de acercar los medios de comunicación a las aulas. Con esta iniciativa pretende motivar una comprensión más crítica entre el alumnado y un buen uso de la información que recibe, especialmente a través de las redes sociales, principal medio de información de las nuevas generaciones, donde las noticias falsas o los bulos circulan a diario.

Además, el proyecto no solo está destinado a los escolares, sino que también se trabaja con docentes y familias a través de charlas y cursos formativos, de manera que toda la comunidad educativa está involucrada.

Los talleres lo imparten periodistas formados en alfabetización mediática en situación de desempleo en centros ubicados en zonas necesitadas de transformación social, en su mayoría, donde los escolares tienen menos oportunidades de aprender a hacer una buena gestión del consumo de pantallas, así como de municipios menores de 20.000 habitantes. Este año participarán 40 centros de Primaria y Secundaria y unos 2.000 alumnos entre 11 y 14 años.

Cuenta con varias actividades paralelas que vienen a completar la formación que el alumnado recibe en los talleres. Por un lado, encuentros con conocidos profesionales de la Comunicación, como el que ha mantenido Vicente Valles, en el que los estudiantes se convierten en periodistas por un día y charlan y preguntan al invitado.

Durante el curso pasado participaron, entre otros, la periodista Ana Pastor, el doble premio Pulitzer Emilio Morenatti; la directora de Mijas Comunicación, Laura Delgado; el director de Málaga Hoy, Antonio Méndez; y la reportera de Andalucía por el Mundo, Cristina López.

En las anteriores ediciones, algunos de los profesionales que protagonizaron estos encuentros fueron Matías Prats, Pepa Bueno, Roberto Arce, Olga Viza, Ana Blanco, Jesús Álvarez, Rosa María Calaf, Iñaki Gabilondo o Maruja Torres, entre otros muchos.

Junto a estos encuentros se ha celebrado la III Semana de los Medios en la Escuela, abierta a toda la comunidad educativa de Málaga, que cuenta con la participación voluntaria de numerosos periodistas que imparten charlas en centros, visitas de escolares a medios de comunicación y la realización de programas de radio y televisión en directo desde las aulas.

A esto se suma el VII Concurso de Prensa Escolar para motivar la redacción entre los estudiantes. Los escolares galardonados recogerán sus premios mañana 9 de mayo a las 18 horas en la sede de la Asociación de la Prensa de Málaga.

'Prensa en mi Mochila' está dirigida por el vocal de Formación de la APM, Fran Martín, coordinada por la periodista especializada en alfabetización mediática, Vito Contreras, y patrocinada por CaixaBank, Fundación 'la Caixa' y la Diputación de Málaga. Los talleres los imparten periodistas formados en alfabetización mediática en situación de desempleo.