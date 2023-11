Villarejo declara este lunes como testigo en el juicio del caso 'Astapa' contra la supuesta corrupción en Estepona

MÁLAGA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comisario jubilado José Manuel Villarejo está citado a declarar como testigo este lunes en el juicio que se sigue en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga por el caso 'Astapa', sobre la supuesta corrupción política y urbanística en la localidad malagueña de Estepona. Declarará por videoconferencia tras proponerlo las defensas, que siempre han mantenido su supuesta vinculación con el inicio de la causa.

Este procedimiento se inició en 2007 y 16 años después comenzó el juicio con casi 50 acusados, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos, exresponsables municipales entonces del PSOE y del Partido de Estepona (PES); así como empresarios y funcionarios. Se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación, fraude y prevaricación.

La vista oral comenzó el 9 de enero de este año con el trámite de cuestiones previas, tras lo que la Sala anuló las escuchas telefónicas. La práctica de pruebas comenzó en marzo en un juicio dividido en bloques en los que se analizan asuntos como supuestas irregularidades en convenios urbanísticos, financiación ilegal de partidos o el enriquecimiento presuntamente ilícito de acusados.

Las defensas han insistido a lo largo del procedimiento en el papel, en su opinión, protagonista de Villarejo en el origen de esta investigación; de hecho, han puesto el acento en la "manipulación" en la causa por parte del excomisario, que ven como la persona que "de forma completamente maliciosa creó este procedimiento ficticio y de manera interesada".

Los letrados de los acusados han solicitado en numerosas ocasiones que se investigue esta supuesta relación, pero distintos tribunales se han negado. Finalmente, está previsto que Villarejo declare como testigo este lunes por videoconferencia, han precisado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que en la sesión hay otros testigos citados.

El excomisario declarará propuesto por las defensas, quienes apoyan su teoría en el contenido de las agendas del comisario jubilado y en las escuchas intervenidas en otros procedimientos judiciales que se siguen a nivel nacional.

Por su parte, el fiscal anticorrupción siempre ha defendido la investigación y la licitud de la prueba, rechazando esa "la teoría de la conspiración de que el excomisario orquestó esta operación", aunque se ha mostrado a favor de ver en el juicio si existe esa relación, apuntando: "No me asusta descubrir la verdad y si me he equivocado actuaré en consecuencia".

Al inicio del juicio, el representante de la acusación pública expuso una teoría alternativa a las de las defensas, en la que los hechos de la denuncia "son ciertos y habría existido con o sin Villarejo", quien "aprovechó su cargo para mantenerse al corriente de la investigación, pero nunca la controló", además de utilizar la situación "para favorecer sus intereses inmobiliarios en Estepona".

El exalcalde de Estepona y uno de los denunciantes, David Valadez, con quien las defensas han relacionado al excomisario, insistió en su declaración como testigo en que "la participación del hoy famoso y archiconocido comisario José Manuel Villarejo en la génesis u origen del caso es absolutamente inexistente", asegurando que no lo conoció hasta mucho tiempo después de ser alcalde.

El Tribunal ha fijado sesiones del juicio al menos hasta finales de mayo de 2024 con el fin de analizar los distintos bloques en los que se ha dividido la vista oral y que quedan aún pendientes.

Por esto, las conclusiones definitivas tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de las defensas y los informes finales de las partes no tendrían lugar hasta, como mínimo, a partir de junio del próximo año.