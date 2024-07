La vivienda centrará el pleno del Ayuntamiento de Málaga

MÁLAGA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vivienda volverá a centrar gran parte del pleno del Ayuntamiento de Málaga con mociones al respecto de PP para pedir al Gobierno la activación de mecanismos para optar a fondos europeos destinados a vivienda asequible; de PSOE sobre declarar a la ciudad como zona tensionada; de Con Málaga con medidas para abordar la situación de emergencia habitacional y garantizar el derecho a la vivienda; y de Vox que propone movilización del patrimonio municipal del suelo con el fin de construir viviendas protegidas.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha detallado las mociones urgentes de los 'populares' una sobre conciliación y la igualdad real en la sociedad y otra sobre vivienda, en la que, entre otros, urgen al Gobierno de España que "active todos los mecanismos a su alcance para optar a los fondos europeos destinados a al construcción de vivienda asequible anunciados por Ursula Von der Leyen".

También que, "a diferencia de lo que ocurrió con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sufragado con fondos Next Generation, haya una dotación económica ambiciosa y realista para que los municipios puedan cubrir la demanda de vivienda social" y que se incluya a Málaga, "cuyo historial en materia de vivienda protegida le avala, en el destino de los fondos", en entre otros puntos.

De la Torre ha dicho que la moción tiene "un sentido muy positivo, muy constructivo, muy de colaboración, como inspira toda nuestra política, de colaboración leal y transparente con todas las administraciones".

DECLARAR MÁLAGA ZONA TENSIONADA

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha explicado que piden, entre otros, declarar a la ciudad como zona tensionada por los precios de vivienda.

Otro de los puntos de la moción del PSOE es pedir que el alcalde "se retracte de sus palabras" con las que "afirma que abandonar la ciudad de Málaga 'tiene una importancia relativa'"; e instan al regidor a "estudiar la implantación de una normativa con carácter urgente para prohibir la conversión de locales comerciales en viviendas de uso turístico".

Pérez ha advertido de la "situación crítica" que tiene Málaga: "Reunimos todas las condiciones para la declaración de zona tensionada y lo que tiene que hacer el alcalde es reconocer la realidad", ha abundado. También ha advertido de que "al alcalde le ha estallado una burbuja delante de la cara y no lo ha visto venir", acusándolo de ser responsable de que "esto haya ido creciendo de forma desproporcionada y se haya convertido en un desmadre".

También ha afeado a De la Torre y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que se hayan cogido de la mano para echar a los malagueños de nuestra ciudad". Además, tras lamentar las declaraciones del regidor, ha advertido que Málaga es "la capital española donde más ha crecido el precio de la vivienda", acusando al regidor de querer "una Málaga para invertir, para especular, pero no para vivir".

También el PSOE piden una moratoria de la concesión de alojamientos turísticos y que aquellos pisos que perdió el alquiler residencial de larga durante los recupere, entre otros.

Sobre la moción del PSOE, el regidor 'popular' ha adelantado que votarán que no, ya que "entendemos que la zona tensionada no aporta nada positivo". "No confiamos en que eso dé respuesta al tema. La respuesta es más oferta. La respuesta es lo que hemos planteado nosotros en esta moción y más cosas, pero una de ellas es más oferta como la que se puede generar con los fondos europeos", ha sostenido, al tiempo que han dicho que no ven "ningún punto constructivo" de la iniciativa.

Por último, De la Torre ha valorado "hoja de servicios a la ciudad, que el PSOE desgraciadamente no puede mostrar", contraponiendo las más 5.300 viviendas hechas por el Ayuntamiento, frente a las "escasamente 60 o 70" de la anterior Junta.

También sobre vivienda será la moción urgente de Con Málaga. En concreto, sobre la situación de emergencia habitacional y garantizar el derecho a la vivienda.

Entre otros puntos en primer lugar piden reprobar las declaraciones del regidor y de otros miembros del equipo de gobierno, "restando importancia al grave problema que representa que jóvenes y familias malagueñas deban abandonar la ciudad por no poder acceder a una vivienda a precios asequibles". Además, también las declaraciones de la ministra, Isabel Rodríguez, "presentando la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda como un medio para que la población malagueña pueda 'servir' mejor a los turistas y visitantes".

Un pacto por la vivienda y que el Ayuntamiento considere "grave problema" y lamente que "jóvenes y familias malagueñas deban abandonar su ciudad debido a la imposibilidad de acceder a una vivienda y se comprometa a adoptar, con carácter urgente, todas las medidas que estén a su alcance para evitarlo", son otros puntos.

El portavoz adjunto de esta formación, Nicolás Sguiglia, ha incidido en "la gravedad de la situación del acceso a la vivienda": "La crisis habitacional en nuestra ciudad es alarmante y requiere medidas urgentes".

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha aludido a "la necesidad de reforzar y ampliar las funciones de la Oficina del Derecho a la Vivienda" y, por último, ha dicho que "es necesario que nadie se tenga que marchar de Málaga, que los vecinos tengan derecho a vivir en su ciudad, tengan los ceros que tengan en su cuenta corriente".

Al respecto de la moción, De la Torre ha adelantado que votarán que no al entender que "que la línea constructiva que nosotros planteamos es una mejor respuesta, aunque no sea la única", que la que plantea la confluencia.

"Nos reafirmamos en nuestra política de atender todas las cuestiones que la ciudad va necesitando en materia de vivienda, de ser sensible a todos los temas, de sentirnos cerca de la gente que sufre problemas de trabajo, de vivienda, de atención social...", ha dicho De la Torre, que ha recordado que los consistorios en España son "los más débiles de Europa" y "dentro de la estructura administrativa española no es la administración llamada a dar respuesta a la vivienda", aunque ha dicho que se colabora.

Sobre sus declaraciones, ha vuelto a señalar que "son perfectamente asumibles por ellos si las leen completas, si no las cortan y no dejan atrás frases claves" como la movilidad. "Hay un éxito grande, la gente quiere venir a Málaga, bienvenidos, pero no se empeñe solo en vivir en Málaga, puede también escoger en el entorno", ha señalado.

En relación con el punto de las declaraciones de la ministra, ha explicado que "no vamos a votar a favor", ya que "no estuvo muy acertada a lo mejor, pero su intención estoy seguro de que no era eso", al igual que no apoyarán los demás puntos.

VOX

También Vox lleva una moción ordinaria sobre vivienda y, según ha explicado el portavoz, Antonio Alcázar, es sobre "la movilización del Patrimonio Municipal del Suelo con el fin de construir más viviendas protegidas". Otra iniciativa de Vox al pleno es en relación con el sector del taxi.

Por su parte, la moción urgente de Vox es una iniciativa en la que se solicita al Ayuntamiento que las obras de modernización y revitalización que se está llevando a cabo en el mercado municipal de Bailén "no afecte a sus puestos y la clientela de los mismos".

La concejala de Vox Yolanda Gómez ha explicado que tras hablar con los comerciantes y la recogida de firmas de la mayoría de ellos, "sus quejas van relacionadas con el polvo que cae sobre sus productos, especialmente en la carne y el pescado", lo que afecta a sus ventas.

"Lo único que pretendemos con esta iniciativa es que se reconsidere su plan de obras para minimizar el impacto en la actividad", ha concluido. Al respecto de esta moción urgente, el alcalde ha explicado que "estas obras se han definido en consenso con todos los profesionales que trabajan en el mercado", señalando que votarán que no.