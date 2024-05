Vox lleva al Congreso peticiones para descongestionar la A-7 y para la puesta en marcha del tren litoral en Málaga

MÁLAGA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha anunciado la reciente presentación de una iniciativa en el Congreso de los Diputados para abordar los crecientes problemas de infraestructura y movilidad en Mijas y toda la Costa del Sol.

Así lo ha dado a conocer Rueda acompañada de los concejales del Grupo Municipal Vox en Mijas, Juan Carlos Cuevas, Eloy Belmonte y Francisco Jerez.

En sus declaraciones, la diputada ha destacado la "lamentable situación que enfrentan más de cuatro millones de personas que transitan diariamente por las carreteras de la Costa del Sol", tanto residentes como visitantes. "Nos encontramos con una falta de infraestructuras considerable que resulta en largas horas de atascos y serios problemas de seguridad vial en puntos negros de la A7", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que no existe una "alternativa a la A-7 porque no hay tren y la AP-7 tiene peajes de elevado coste". A pesar de que, "el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha declarado que 'no hay ningún papel sobre el que trabajar', desde hace más de 20 años existe el proyecto del tren litoral, que podría descongestionar la carretera y dar una solución de movilidad", ha asegurado Rueda.

Y frente a esto, ha explicado la líder de Vox, "hemos registrado una iniciativa en el Congreso para preguntarle al Gobierno qué medidas va a poner en marcha para mejorar esta situación". Además, se cuestiona si, "desde el Gobierno, ante los elevados peajes que gravan la AP-7, se ha planteado impulsar acciones para descongestionar la A-7". Así como "si se estima la posibilidad de llevar a cabo la conexión ferroviaria en la Costa del Sol mediante el tren del litoral". Y, en caso de ser así, "cuál sería el calendario de actuaciones".

No obstante, una vez más, ha señalado, "la falta de interés de este Gobierno a la hora de mejorar la movilidad de los malagueños" y por eso, en esta iniciativa, instan al Ejecutivo "a que actúe para poner en marcha cuanto antes una infraestructura que piden los malagueños desde hace décadas, el conocido como tren de la Costa del Sol". Que, tal y como ha indicado Rueda, "supondría una mejora para quienes viven en Málaga y para quienes la visitan".

En términos económicos, ha cuestionado si el Gobierno "ha analizado los beneficios que tendría la línea ferroviaria del tren del litoral para la provincia de Málaga".

Y remitiéndose a un reciente estudio remitido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha explicado que "se ha analizado la posibilidad de conectar Marbella y el Aeropuerto de Málaga en 22 minutos sin paradas, o en 55 minutos con una parada en cada municipio".

En relación con ello, ha continuado la diputada, "la entidad Analistas Económicos de Andalucía ha concluido que la línea ferroviaria, sólo hasta Marbella, devolvería más de 600 millones de euros en beneficios". Así, el coste de la inversión del tren, "podría llegar a estar compensado en 30 años con 24.500 millones de euros con un volumen de unos 36 millones de usuarios".

Es por lo que, ha concluido la diputada de Vox, desde el Ayuntamiento de Mijas y desde el Congreso de los Diputados "seguiremos trabajando por lo que de verdad importa, seguiremos trabajando para que dejen de malgastar el dinero subvencionando amiguitos, chiringuitos y medios activistas; y se dediquen a proteger el bienestar y la seguridad de nuestros vecinos, seguiremos trabajando para que Málaga deje de estar atascada entre peajes y promesas de un tren que nunca llega".