Vox pide explicaciones por "los problemas de drenaje" en el paseo marítimo de Pedregalejo tras las lluvias

La portavoz adjunta del grupo municipal Vox Málaga, Yolanda Gómez, en una imagen de archivo. - VOX

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga exigirá explicaciones al equipo de gobierno del PP por "los problemas de evacuación del agua" registrados en el paseo marítimo de Pedregalejo tras las últimas lluvias, "después de unas obras en las que se han invertido más de seis millones de euros".

Vox ha incidido en un comunicado que es "necesario aclarar por qué se ha acumulado tanta agua, qué ha fallado en el sistema de drenaje y qué medidas se contemplaron durante la ejecución de los trabajos para prevenir este tipo de situaciones".

La portavoz adjunta del grupo municipal Vox Málaga, Yolanda Gómez, ha criticado la situación y ha reclamado responsabilidades al Ayuntamiento: "No es admisible que, después de una inversión millonaria en una obra pública, el paseo marítimo de Pedregalejo termine convertido en una auténtica piscina cuando llegan las lluvias intensas. El Partido Popular tiene que dar explicaciones a los vecinos y aclarar qué ha ocurrido", ha apostillado.

De igual modo, ha señalado que las incidencias registradas obligan a revisar el resultado de la actuación y su capacidad para responder a episodios de precipitaciones intensas.

Al respecto, ha añadido que "estamos hablando de una obra de más de seis millones de euros. Los malagueños tienen derecho a saber si ese dinero se ha invertido correctamente y por qué el paseo no ha evacuado el agua como debería. No basta con ejecutar una obra y darla por terminada: hay que garantizar que responde a las necesidades reales del barrio".

Así, Vox planteará una serie de preguntas al equipo de gobierno para "esclarecer las causas de la acumulación de agua y determinar si las obras incorporaron las soluciones necesarias para evitar inundaciones en el paseo marítimo".

"Queremos saber por qué el agua no desaguó correctamente, por qué se acumuló en tanta cantidad y qué ha fallado en el sistema de drenaje. También exigimos conocer qué medidas preventivas estaban previstas durante la ejecución de las obras para afrontar episodios de lluvia intensa", ha detallado Gómez.

De igual modo, la portavoz adjunta ha insistido en que el Ayuntamiento debe explicar "qué mecanismos de prevención y evacuación del agua se incorporaron al proyecto y si las incidencias detectadas requieren actuaciones correctoras".

En este sentido, ha advertido de que "lo que no puede ocurrir es que, después de una inversión de estas dimensiones, los vecinos se encuentren con un paseo marítimo que no responde adecuadamente cuando llueve. El equipo de gobierno tiene que aclarar qué ha pasado, comprobar el funcionamiento de las instalaciones y adoptar las medidas necesarias para evitar que esta situación vuelva a repetirse".

Por otro lado, desde Vox han recordado que la remodelación del paseo marítimo "ya estuvo acompañada de protestas y críticas vecinales relacionadas con el nuevo diseño, la pérdida de elementos de identidad de Pedregalejo y las consecuencias que determinadas modificaciones podían tener ante posibles inundaciones".

Según las quejas trasladadas por vecinos, han precisado desde Vox, "el nuevo diseño de las plazas y la configuración del espacio generaban preocupación por una mayor exposición al mar y por los riesgos asociados a episodios de lluvia y acumulación de agua".

"Los vecinos ya habían expresado sus dudas sobre el diseño de la actuación y sobre cómo podía responder el paseo ante determinadas situaciones. Ahora, tras las últimas lluvias, es necesario comprobar qué ha ocurrido y si aquellas preocupaciones estaban justificadas", ha dicho.

Así, Gómez ha defendido que las actuaciones urbanísticas "deben tener en cuenta las características del entorno, la seguridad de los ciudadanos y las necesidades de quienes viven y trabajan en la zona".

Por otro lado, Vox también pondrá el foco en las consecuencias económicas que las inundaciones hayan podido ocasionar a los negocios de la zona. Al respecto, la formación reclama que "se evalúen los daños sufridos por los establecimientos afectados y que el Ayuntamiento estudie medidas de apoyo para los comerciantes y vecinos perjudicados".

Gómez ha señalado que "detrás de estas inundaciones hay personas, familias y negocios que pueden haber sufrido pérdidas económicas. No podemos limitarnos a preguntar qué ha fallado en la obra: también hay que atender a quienes están padeciendo las consecuencias".

En este sentido, ha reclamado que el equipo de gobierno "escuche a los afectados y valore las ayudas que puedan articularse conforme a los daños acreditados y a los mecanismos disponibles".

Por último, la portavoz adjunta de Vox ha reclamado "transparencia sobre el resultado de la inversión, una revisión de los problemas de drenaje y medidas para proteger a los afectados", además, ha considerado "prioritario esclarecer las causas de las incidencias, comprobar el funcionamiento del sistema de evacuación del agua y evaluar las consecuencias económicas de las inundaciones".

"Una inversión pública de esta magnitud exige transparencia, soluciones y atención a los ciudadanos. Pedregalejo no puede quedarse sin respuestas", ha concluido Gómez.