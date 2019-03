'Yo, mi mujer y mi mujer muerta', un viaje de duelo y aprendizaje en el Festival de Cine de Málaga

Publicado 21/03/2019 12:28:23 CET

Santi Amadeo presenta en el Festival de Málaga. Cine en español el quinto largometraje de su carrera

MÁLAGA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Santi Amadeo ha presentado este jueves en el Festival de Málaga. Cine en español su nueva película, 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta', una comedia dramática que su director define como "un juego entre dos aguas" en el que están presentes las etapas del héroe clásico y las del duelo por el fallecimiento de un ser querido. Los actores Ingrid García-Jonsson, Carlos Aceres y Óscar Martínez han arropado al realizador en el acto celebrado en el Teatro Cervantes de la capital malagueña.

La película narra la historia de Bernardo, un arquitecto argentino cuya esposa acaba de fallecer y debe enterrar. Debido a su carácter tradicional se niega a cumplir con el deseo de su mujer de ser incinerada y arrojada al mar en la Costa del Sol, de donde era natal y a la que regresaba cada año por vacaciones. Días después del sepelio, recibe la noticia de que la tumba ha sido profanada, lo que le lleva a pensar que debe cumplir el deseo de su esposa y pone rumbo a España.

Amadeo ha explicado que el guion parte de "escribir cosas sobre el duelo", a lo que posteriormente sumó ideas del "viaje clásico del héroe", a lo que sumó "toques de humor" para lograr el resultado final.

La cinta supone la primera coproducción para Santi Amadeo, que se une con AZ Films "gracias a Óscar" tras reconducir su primera idea de guion. "Esta película estaba pensada como un británico que iba a la Costa del Sol, algo que es bastante orgánico, pero me parecía que el idioma podía ser una barrera. Al final la trasladé a Argentina porque también existen unos lazos claros con España", ha explicado el director.

El director ha asegurado que "desde el principio" tenían clara la ubicación de la película en Marbella, siendo la idea inicial "que estuviera más centrada aún" en la localidad malagueña, pero las dificultades logísticas han desplazado el proceso de grabación a otras localizaciones como Sotogrande. "En Marbella se ven muchos chicas que no sabes a qué se dedican. Son muy guapas y sofisticadas, muy como el personaje de Ingrid", ha dicho.

Amadeo ha explicado que las "tramas abiertas" que quedan en la cinta con la salida de los personajes secundarios es "algo buscado desde el principio" y que no pretendía que hubiera "fuegos artificiales" en su marcha.

Los actores han resaltado la facilidad de grabar con Amadeo y analizado sus personajes. A Martínez lo que más le llamó la atención fue "el viaje interior" de Bernardo, García-Jonsson ha puesto en valor el trabajo de sus compañeros y Aceres ha agradecido "hacer un personaje diferente" a los que habitúa.

"Me sorprendí, me reí y me conmoví leyendo el guion por primera vez y es lo que esperaba del resultado final", ha asegurado Martínez sobre la película, antes de matizar que "lo bonito" de su personaje es "cómo cree que la vida no tiene sorpresas para él y se demuestra que tiene mucho que aprender".

Aceres ha asegurado que este película supone "un cambio" para él, no por hacer "un personaje optimista", algo habitual en sus papeles, sino por "no hacer de bobalicón" y tocar un registro diferente. "Últimamente lo que más se persigue es la comedia comercial y es horrible trabajar con directores que te marcan subir el tono en cada frase; con Santi ha sido todo lo contrario y lo agradezco. Soy feliz", ha comentado.