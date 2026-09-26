El corto 'Muy lejos', de Álvaro León, se hace con el primer premio del XIV Concurso 'Rodando por Jaén'

Entrega de premios de la décimocuarta edición del Concurso 'Rodando por Jaén'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'Muy lejos', dirigido por el cordobés Álvaro León, se ha llevado el primer premio de la décimo cuarta edición del Concurso 'Rodando por Jaén' que organiza la Diputación provincial y que ha celebrado este sábado su gala de entrega de premios en el Teatro Infanta Leonor. Además de darse a conocer los ganadores de los distintos premios establecidos en este certamen, se han proyectado los ocho cortometrajes finalistas de esta edición, seleccionados entre los más de 30 trabajos presentados a la misma.

La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, que ha asistido a esta gala de entrega de premios, ha felicitado "a todas las personas que hay detrás de cada uno de los cortometrajes que hemos podido disfrutar en esta edición. Y es que detrás de cada historia hay mucho trabajo, muchas horas, mucha ilusión y sobre todo muchas ganas de hacer cine".

Además, según se recoge en una nota, ha puesto el acento en las características que definen este concurso, que "es una oportunidad para descubrir talento, para ayudar a quienes empiezan o siguen creciendo en el mundo audiovisual y al mismo tiempo, para enseñar nuestra provincia de una manera diferente".

En este sentido, la vicepresidenta tercera de la Diputación ha destacado que tras 14 ediciones y 109 cortometrajes realizados en este certamen, "Jaén se ha convertido en la primera provincia de España en la que se ha rodado en todos sus municipios. Eso significa que el cine ha llegado a todos nuestros pueblos, a nuestros paisajes, a nuestros castillos y a nuestras sierras, y que todos esos lugares forman parte ya de muchas historias".

Además de obtener el primer premio --que está dotado con 3.000 euros y trofeo, la distribución en festivales nacionales e internacionales por un importe de 3.000 euros, copia DCP y la proyección en salas de cine de Andalucía--, el corto 'Muy lejos', que ha tenido a los municipios de Santo Tomé y Peal de Becerro como localizaciones, también ha recibido los galardones a mejor dirección y montaje.

El palmarés del XIV Concurso 'Rodando por Jaén' ha contemplado la concesión del premio especial del jurado, consistente en 1.000 euros y trofeo, al cortometraje 'Las croquetas de la Juani', dirigido por el gaditano José A. Gutiérrez y rodado en la localidad de Lupión, que ha sido reconocido también en la categoría de mejor actriz, distinción que se ha entregado a la intérprete Susi Rosado.

Otro de los principales galardones de este concurso, el de mejor corto de un equipo jiennense --dotado igualmente con 1.000 euros y trofeo-- ha sido para el falso documental titulado 'El penúltimo vigía' de Alfonso Villanueva, rodado en el municipio de Higuera de Calatrava y en el castillo del Berrueco de Torredelcampo, mientras que el cortometraje 'El Valle', dirigido por los sevillanos Quique Hidalgo y Javier del Estal, ha ganado el Premio de Canal Sur Radio Televisión a la creación audiovisual andaluza, consistente en un trofeo y en la emisión de este trabajo en esta cadena. Este drama rural con exteriores de Huesa, Coto-Ríos, Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, también se ha llevado la distinción a mejor fotografía, otorgada a Pablo Portillo.

El resto de los premios establecidos en este concurso promovido por la Diputación han recaído en Ignacio Nacho y Andrés Berlanga, que han sido reconocidos como mejores actores exaequo por sus papeles en el corto 'Equilátero', filmado en Santa Elena. Ignacio Nacho también se ha llevado el premio a mejor guion, mientras que Carlos Zanetti ha recibido el premio a la mejor música por '¿Quién se casa en julio en Jaén?', obra que ha tenido como escenario de rodaje el municipio de Noalejo.

Por último, Alba Tena ha logrado el galardón a la mejor producción por su trabajo en el corto 'Masa madre', rodado en Fuerte del Rey, y Francisco Cruzado el de mejor sonido por 'Tómate con psicología', comedia cuya grabación tuvo lugar en Villatorres (Vados de Torralba) y Bedmar.

El jurado encargado de seleccionar los trabajos galardonados en esta décimo cuarta edición ha estado presidido por el director de cine Pablo Berger. Junto a él, han ejercido como vocales el presidente de la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (Aedava), Rogelio Delgado; las actrices Coria Castillo, Laura Ramos y Ruth Díaz; la periodista y directora del programa 'Una de cine', de Canal sur, Isabel Gómez; el productor Luis Tejera y el coordinador de este concurso, Enrique Iznaola.