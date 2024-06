Diez compañías de danza contemporánea se darán cita del 20 al 22 de junio en el festival Vildanza, en Viches (Jaén)

JAÉN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Diez compañías nacionales e internacionales de danza contemporánea se darán cita en el festival Vildanza, que se desarrollará en el municipio de Vilches (Jaén) entre los días 20 y 22 de junio próximos. La Diputación de Jaén, que patrocina este festival, ha acogido la presentación de este evento que promueven Mario Bermúdez y Catherine Coury, de Marcat Dance, junto al Ayuntamiento de esta localidad.

Este festival internacional, que alcanza ya su cuarta edición, es "una actividad singular y única en el panorama de la danza contemporánea en la provincia, en Andalucía y España", ha señalado el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, que ha subrayado el apoyo de la Administración provincial a este evento desde su creación.

Vildanza es "una actividad que ha ido creciendo progresivamente" y que "se ha convertido en la provincia de Jaén en estandarte cultural en torno a la danza y lo ha hecho de manera internacional, lo que nos posiciona a la provincia respecto a otros destinos de una manera importante", ha señalado Lozano.

Asimismo, Lozano ha destacado el papel que ha jugado este festival en "dar a conocer un arte que necesitaba su espacio en la provincia de Jaén" además de contribuir "a democratizar la cultura a través de la danza contemporánea, ofreciendo a los vecinos de Vilches y de la provincia una oportunidad única para acercarse a este tipo de danza y no tener que desplazarse a otros puntos de España para disfrutar de compañías de tanto prestigio".

El diputado de Promoción y Turismo –-que ha estado acompañado por la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, y ha participado en la presentación de este evento junto al alcalde de Vilches, Adrián Sánchez, la responsable del Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén, Ana González, y Mario Bermúdez y Catherine Coury-– también ha puesto de relieve la trayectoria de Marcat Dance y el trabajo que esta compañía desarrolla desde la localidad de Vilches, "demostrando así que una compañía de carácter internacional puede seguir ofreciendo lo mejor de ellos mismos y abrir oportunidad de la danza desde el mundo rural".

En esta misma línea, el alcalde de Vilches ha señalado la importancia del apoyo de las administraciones a este festival "que nació con la voluntad de quedarse" y que se lleva gracias a la "generosidad" de Marcat Dance, sin cuya aportación "sería imposible organizar este festival de carácter gratuito".

Será el propio Mario Bermúdez –-Premio Ojo Crítico de Danza Contemporánea RNE 2023 y galardonado en Premios Talía, Max o Lorca, entre otros–- el que inaugure este festival el jueves, 20 de junio, a las 20,30 horas, en el Mirador de la Esperanza de Vilches.

Tras su actuación en este enclave vilcheño, el público podrá disfrutar de la compañía italiana I Vespri de Giovanni Insaudo –-la cual ofrecerá dos espectáculos 'Crisalide' y 'I’ve seen that face before'-–; de la del coreógrafo Antonio Ruz, con 'Flop'; así como del colectivo Premohs, integrado por cuatro artistas andaluces que mezclan danza urbana con contemporánea y ritmos flamencos y que interpretarán 'En cuclillas'.

La jornada del viernes, 21 de junio, dará comienzo también a las 20,30 horas, en el Mirador de la Esperanza, con la coreógrafa andaluza Laura Morales; para continuar con la bailarina Melania Olcina y el trombonista Jorge Moreno, con el espectáculo titulado 'La declamación muda'; así como con los bailarines Alessia Sinato y Marilisa Gallicchio, de Marcat Dance, con 'Azahar', antes de finalizar con el espectáculo 'Simposio', de la Compagnia Bellanda, considerada como la primera compañía urbana de Italia.

Asimismo, la Casa de la Cultura de Vilches acogerá, a las 12,30 horas, la primera actividad del sábado, 22 de junio, con Mercedes Caballero y Catherin Coury, que ofrecerán '10 mujeres que pusieron a bailar al mundo'. Por la tarde, en el Mirador de la Esperanza, la programación se iniciará con el espectáculo 'Onírica', de Marcat Dance, e incluirá también la actuación de otras compañías como la del coreógrafo Johan Inger, Take Off Dance, con 'Now & now'; Riart Company con 'Dérive' y el coreógrafo ruso Ildar Tagirov, con 'Jeman'.