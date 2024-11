La Diputación de Jaén aumenta hasta los 800.000 euros sus ayudas a agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria

JAÉN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén incrementará en 2025 sus dos líneas de ayudas en materia de agricultura, ganadería e industria agroalimentaria más de un doce por ciento, con lo que esta partida alcanzará los 800.000 euros.

Así lo ha indicado este miércoles el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, en una comparecencia para informar sobre estas convocatorias de subvenciones. "Las volvemos a anticipar un año más con el propósito de ponerlas lo antes posible a disposición de agricultores, ganaderos y la industria agroalimentaria jiennense", ha destacado.

Estas líneas de ayudas, que se acaban de abrir y que podrán solicitarse hasta finales de diciembre, son "una garantía para los beneficiarios, pues en el mes de junio ya conocerán el respaldo económico que van a tener para realizar su actividad o inversión".

"Todo un aval que hace posible un reducción considerable de las renuncias a las ayudas que se producían en anteriores convocatorias, dado que los solicitantes no conocían hasta finales de año si iban a ser beneficiarios, lo que desaminaba muchas veces la inversión prevista al no poder realizarla si no contaban con este tipo de apoyo", ha explicado Perales.

De esta forma, "y gracias al gran trabajo de los trabajadores del área", la Diputación de Jaén "va a adelantar la disponibilidad de 800.000 euros para los agricultores, los ganaderos y la industria agroalimentaria con el objetivo de que puedan seguir impulsando la actividad agropecuaria y agroalimentaria de la provincia de Jaén".

El diputado ha calificado estas subvenciones como "una lluvia fina permanente de inversión" que la Administración provincial pone en marcha todos los años "para seguir avanzando en la diversificación agrícola de una tierra que aún es dependiente del monocultivo del olivar".

"Seguimos afianzando la trashumancia como una garantía para producir el cordero segureño de mayor calidad de este país y la apuesta por la ganadería extensiva; apoyamos a todos los productores de la Marca Degusta Jaén; potenciamos cultivos como el pistacho, que ha pasado de 50 a cerca de 1.000 hectáreas cultivadas, o el almendro, que está cogiendo impulso como alternativa al olivar; y además fortalecemos las zonas de huertas y terrenos dedicados al cultivo de hortalizas de nuestros núcleos rurales", ha valorado.

Esta "lluvia permanente de inversión ha calado en estos últimos años", ha insistido el responsable de Agricultura y Ganadería en la Diputación, que ha ofrecido varios datos en esta dirección. Así, en el último mandato corporativo se han concedido 1.430 ayudas a través de estas convocatorias por más de 3,6 millones de euros, que generaron una inversión de 11,5 millones en la provincia.

"Se ha triplicado la inversión de las ayudas concedidas, generando productividad, empleo y fijación de población en el medio rural", ha resaltado Perales. En este sentido, "dados sus buenos resultados", este año se ha decidido incrementar las partidas de las dos convocatorias previstas.

La de Fomento y Apoyo al Sector Agrícola pasa de 560.000 euros a 600.000 euros, con un crecimiento del 7,2 por ciento; mientras que la de Apoyo a Empresas Agroalimentarias crece un 33,3 por ciento, pasando de 150.000 euros en 2024 a 200.000 euros para la convocatoria de 2025 en las dos líneas de inversión de explotaciones agrarias y ganaderas.

FIJAR POBLACIÓN

"En definitiva, con las dos convocatorias que se está posibilitando que se fije la población en los núcleos rurales de la provincia de Jaén gracias a las miles de ayudas que hemos dado en los últimos años a agricultores y ganaderos, muchas de ellas a jóvenes y mujeres", ha afirmado.

Al hilo, ha puesto el foco en un dato concreto, ya que las ayudas diseñadas para la diversificación del olivar y la dinamización del sector agropecuario de Jaén "se han extendido por más del 80 por ciento de la provincia, con presencia en 79 de los 97 municipios".

"También estamos manteniendo y posibilitando la actividad de las empresas agroalimentarias en las zonas rurales, como acción fundamental del reto demográfico que tiene nuestra provincia", ha añadido el diputado. En esta línea, las más beneficiadas son las 286 empresas del Degusta Jaén, que se extienden ya por 68 municipios generando más de 2.000 empleos fijos.