La Diputación de Jaén impulsa un centenar de cursos para desempleados a través del programa Proempleo8

Web del programa Proempleo8. - EUROPA PRESS

JAÉN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén pondrá en marcha un centenar de itinerarios para personas desempleadas a lo largo de este trimestre a través del programa Proempleo8, con el que se pretende mejorar competencias y facilitar el acceso mercado laboral.

La iniciativa cuenta con un presupuesto superior a los 8,7 millones de euros, sufragado en un 85 por ciento por el Fondo Social Europeo (FSE+), a través del Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España, y en un 15 por ciento por la Administración provincial, que aporta más de 1,3 millones.

"Este mes de agosto han dado comienzo estas acciones formativas dirigidas especialmente a personas desempleadas y, en particular, a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o más alejadas del mercado laboral, con el fin de mejorar sus competencias, ampliar sus conocimientos y facilitar su acceso al empleo", ha explicado este martes en una nota el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona.

Un total de 1.320 personas desempleadas de la provincia podrá beneficiarse de este programa, que presta especial atención a las zonas rurales, con el fin de fomentar el empleo y el emprendimiento, así como a generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.

"Aunque el empleo no es una competencia directa de la Diputación, consideramos fundamental aprovechar todas aquellas convocatorias y líneas de financiación que puedan tener un impacto positivo en la inserción laboral, la generación de oportunidades y riqueza y, especialmente, en la cohesión y el equilibrio territorial de la provincia de Jaén", ha destacado Carmona.

De igual forma, Proempleo8 apuesta por los certificados de profesionalidad que amplíen las oportunidades de acceso al mercado laboral. Entre sus actuaciones, se contempla el desarrollo de un centenar de itinerarios integrados de inserción sociolaboral, 40 de ellos vinculados a la obtención de un certificado de profesionalidad.

Estos itinerarios combinan formación específica, prácticas profesionales tutorizadas, formación transversal y complementaria, así como tutorías y acciones de orientación laboral. También se incorporan contenidos relacionados con los derechos fundamentales de la Unión Europea, la igualdad de género, la no discriminación y el desarrollo sostenible.

Las acciones formativas estarán dirigidas prioritariamente a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo de larga duración; mayores de 45 años, especialmente mujeres; personas con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento; nacionales de terceros países y personas de origen extranjero o integrantes de minorías.

Se destinan, igualmente, a otras personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, incluidas aquellas que se encuentren en riesgo o situación de pobreza, exclusión social o discriminación, siempre que esta circunstancia esté acreditada mediante informe de los servicios sociales.

ÁMBITOS

Entre los cursos que oferta este programa de inserción laboral, hay actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería; atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio o a personas dependientes en instituciones sociales o promoción turística local e información al visitante.

También versan sobre gestión de llamadas de teleasistencia; montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas; servicios de restauración; obtención de aceite de oliva-maestro de almazara, así como dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

Los interesados en participar en este programa pueden consultar toda la información y los detalles de los itinerarios formativos disponibles en la web de Proempleo8.