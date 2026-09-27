Ibercaza y Tierra Adentro culminan con éxito su primera edición conjunta, con más de 12.500 visitantes

Archivo - Juan Latorre - PSOE JAÉN - Archivo

JAÉN 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las puertas de Ferias Jaén han cerrado este domingo con un balance altamente satisfactorio la primera edición en la que Ibercaza y Tierra Adentro se han celebrado de forma paralela y conjunta en un mismo espacio, según ha destacado la Diputación provincial.

En un comunicado, se señala que ha sido una "apuesta estratégica que ha demostrado ser un éxito tanto por la excelente respuesta del público como por la valoración muy positiva realizada por los expositores, que han destacado las importantes sinergias generadas entre ambos sectores".

Durante todo el fin de semana, más de 12.500 personas han recorrido los pabellones de Ifeja disfrutando de una oferta única que ha unido la caza, la pesca, la naturaleza y el turismo de interior, reforzando el atractivo de ambas ferias y ampliando el perfil de público asistente.

El presidente de la Diputación de Jaén y de Ferias Jaén, Juan Latorre, ha subrayado que "esta primera experiencia conjunta ha confirmado que la unión de Ibercaza y Tierra Adentro multiplica las oportunidades para expositores, empresas y visitantes, creando una feria mucho más completa y atractiva que beneficia claramente a ambos certámenes".

"La celebración simultánea ha permitido reunir en IFEJA a un importante número de empresas, instituciones y profesionales procedentes de toda España, consolidando a Jaén como un referente nacional tanto para el sector cinegético como para el turismo rural, activo y de naturaleza", ha añadido Latorre.

En Ibercaza, la presencia de las principales armerías, óptica, equipamiento y pesca, junto a un amplio programa de exhibiciones, concursos y talleres, ha vuelto a convertir la feria en uno de los mayores escaparates especializados del país.

Paralelamente, Tierra Adentro ha mostrado la riqueza del turismo de interior con una variada representación de destinos, empresas de turismo activo, gastronomía, oleoturismo y experiencias vinculadas al patrimonio natural y cultural.

Los expositores de ambas ferias han coincidido en destacar el incremento de oportunidades comerciales, los nuevos contactos profesionales y el beneficio de compartir un mismo espacio con sectores estrechamente relacionados con el ocio, la naturaleza y el territorio.

Uno de los grandes protagonistas de esta edición de Ibercaza ha sido el regreso de la Exposición Nacional de Rehalas, que ha batido todos sus registros con 45 jaulas y la mayor participación de rehalas de su historia.

La muestra, considerada por aficionados y profesionales como una de las mejores exposiciones de rehalas celebrada actualmente a nivel nacional, ha supuesto uno de los principales focos de atracción del fin de semana y ha reforzado el posicionamiento de Ibercaza como feria de referencia para el mundo de la caza.

Junto a ella, las exhibiciones de cetrería, perros de rastro y de sangre, agility, tiro con arco, concursos morfológicos de galgos, talleres medioambientales, actividades de pesca y la zona gastronómica Degusta Jaén han completado un programa de gran nivel.

Por su parte, Tierra Adentro ha vuelto a poner en valor el enorme potencial del turismo de interior, reuniendo a más de 80 expositores y manteniendo la presencia de provincias y comunidades autónomas de todo el país.

La feria ha ofrecido una programación diversa dedicada al turismo cultural, gastronómico, activo y de aventura, además del Encuentro Internacional de Comercialización de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía, que ha favorecido el contacto entre empresas y compradores nacionales e internacionales.

UN BALANCE DE SATISFACCIÓN Y FUTURO

La organización ha considerado que "esta primera edición conjunta ha cumplido plenamente los objetivos marcados, tanto por la elevada afluencia de público como por el alto grado de satisfacción manifestado por empresas y participantes", concluye el presidente de la Diputación de Jaén y de Ferias Jaén.

Con este resultado, Ferias Jaén ya trabaja con la mirada puesta en la próxima edición, con el objetivo de seguir reforzando un formato que ha nacido con una extraordinaria aceptación y que aspira a convertirse en una cita imprescindible del calendario nacional de ferias vinculadas a la naturaleza, la caza, la pesca y el turismo de interior.