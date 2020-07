Las obras del Olivo Arena superan el ecuador y se estima su final para antes de que acabe el año

JAÉN, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha visitado esta mañana las obras que se están realizando para construir el palacio de deportes Olivo Arena que, según ha avanzado, se encuentran ya ejecutadas entre un 60 y 70 por ciento y se prevé que estén concluidas a finales de este año.

Reyes, que ha cursado esta visita junto a los consejeros andaluces de Educación y Deporte, Francisco Javier Imbroda, y Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo; y el alcalde de Jaén, Julio Millán, entre otras autoridades, ha destacado el "ritmo adecuado" al que se está realizando una actuación que cuenta con un presupuesto de 20,5 millones de euros cofinanciado a partes iguales por la Diputación y el Gobierno andaluz.

Durante su visita al Olivo Arena, el máximo responsable de la Administración provincial ha incidido en que se están cumpliendo "los plazos que teníamos previstos, que para la temporada 2020-2021 este espacio pueda utilizarse". En esta línea, ha detallado que "desde el punto de vista presupuestario ya está ejecutado más del 50 por ciento de la obra, lo que queda por ejecutar es lo más costoso pero también lo que más rápidamente se va a acometer, ya que la cimentación, los movimientos de tierra y la parte constructiva están muy avanzados, lo que queda son los equipos que hay que montar".

Al respecto, ha precisado que "posiblemente la obra esté totalmente finalizada y será una realidad en el año en el que nos encontramos", por lo que la provincia de Jaén "podrá contar con un espacio con un aforo sentado de más de 6.500 localidades y que para otro tipo de eventos podrán disfrutar en torno a 10.000 personas".

En este sentido, ha recordado que con esta intervención "nuestra provincia dispondrá de una gran infraestructura deportiva", un palacio de deportes Olivo Arena que "es una gran demanda y una necesidad para un territorio como el nuestro".

Un espacio que, ha apostillado Francisco Reyes, "va a permitir que la ciudad y la provincia de Jaén mire en igualdad de condiciones al resto de provincias andaluzas al poder contar con una infraestructura donde celebrar grandes eventos deportivos, y que al mismo tiempo, debido a las distintas posibilidades que ofrece, posibilitará que se realicen otro tipo de actividades culturales, muestras y eventos".

Su construcción, ha enfatizado el presidente de la Corporación provincial, "es fruto de la colaboración de las distintas administraciones". Así, ha recordado que para su ejecución fue necesario "en primer lugar, la cesión por parte del Ayuntamiento a la Diputación del terreno donde se está construyendo este palacio de deportes, y por supuesto la voluntad de colaboración entre la Junta y la Diputación, financiando el 50 por ciento de la inversión cada una de estas administraciones".

Al respecto, ha agradecido al Gobierno andaluz que "apostara en su día por este tipo de instalaciones, una colaboración que sigue en los mismos términos con el actual gobierno de la Junta".

Además de la cooperación institucional, Reyes ha puesto el foco también sobre el trabajo realizado por los técnicos y las firmas que están detrás de la construcción de esta infraestructura deportiva. "Quiero felicitar a las empresas por la seriedad y rigurosidad con que han estado trabajando, ya que exceptuando las dos semanas que por ley estuvo paralizado el sector de la construcción en nuestro país, el ritmo creo que ha sido adecuado", ha dicho Reyes.

De hecho, ha puntualizado que "ha habido momentos en que han estado trabajando al mismo tiempo cerca de 200 personas en esta importante inversión en la que ha habido que hacer algunas modificaciones en el proyecto para adaptarnos a las necesidades y optimizar los recursos que son siempre limitados, pero estamos en condiciones de trasladar a la sociedad jiennense que esta gran infraestructura estará concluida a finales de este año y podrá estar disponible para la próxima temporada".

En este contexto, ha agradecido a los técnicos de la Junta y la Administración provincial que este proyecto "no tenga demoras ni problemas" y ha querido "felicitar especialmente a los de la Diputación, porque abordar un proyecto de estas características no es fácil y en otras inversiones de este tipo se han buscado consultoras externas que se han encargado de redactar el proyecto. Aquí se ha hecho todo por técnicos y técnicas de la Diputación, igual que de la dirección de obras, por lo que me siento especialmente orgulloso".

Por su parte, el alcalde, Julio Millán, ha destacado que se trata de unas instalaciones que permitirán a Jaén "tener competiciones de primer nivel nacional e internacional, dando así respuesta a una demanda de la ciudad, y no solo a nivel deportivo" ya que "desde el punto de vista cultural, esta infraestructura refuerza la capitalidad de la provincia y la equipara al resto de capitales de Andalucía".

También, Imbroda ha destacado que se trata de un gran complejo deportivo, pero también de una infraestructura capaz de dinamizar la economía y el empleo jiennense gracias a su versatilidad y su capacidad para acoger grandes eventos", al tiempo que ha subrayado la colaboración institucional.

El palacio de deportes Olivo Arena se ubica en una parcela del Recinto Provincial de Ferias y Congresos de más de 41.300 metros cuadrados. El aforo de este pabellón superará los 6.500 espectadores distribuidos en dos graderíos, una grada fija y otra telescópica que arranca a pie de pista y que puede recogerse ampliando la superficie.

De este modo, contará con una capacidad total para conciertos y espectáculos de unas 10.000 personas. La ejecución de esta infraestructura deportiva conlleva también la creación de 310 nuevas plazas de aparcamiento y otras 192 para motos junto al palacio de deportes.