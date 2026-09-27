El presidente de la Diputación asiste a la donación de Juan Eslava Galán de una obra pictórica al Museo Cerezo Moreno

Acto de donación de Juan Eslava Galán al Museo Cerezo Moreno. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha participado en el acto celebrado en el Museo Cerezo Moreno, en Villargordo, en el que el escritor arjonero Juan Eslava Galán ha donado una obra pictórica del propio Francisco Cerezo al museo que lleva el nombre de este artista jiennense. En concreto, Eslava Galán ha entregado un retrato del perro de Cerezo que el pintor regaló en su día al literato y que a partir de ahora formará parte de los fondos de este espacio museístico.

"Es una satisfacción asistir a un acto entrañable que tiene como protagonistas a dos figuras enormes de la cultura y del arte de nuestra tierra, que han trascendido más allá de nuestra provincia gracias a sus trayectorias", ha destacado Latorre en su intervención, según ha concretado la institución provincial en una nota.

"Por un lado, el recordado y añorado Francisco Cerezo, que ha sido uno de los pintores más reconocidos del pasado siglo XX, con el que, además, la Diputación mantuvo una relación especial ya que colaboró para que pudiera ampliar sus estudios artísticos", ha precisado, al tiempo de indicar que "por otro, Juan Eslava Galán, gran profesor, referente de nuestras letras. Una de las plumas más prolíficas de nuestra literatura. Un arjonero que ejerce con orgullo su identidad jiennense, porque donde está él, está Arjona y está Jaén".

Así, Latorre ha reconocido el compromiso y generosidad de Juan Eslava Galán, que en 2012 donó su legado al Instituto de Estudios Giennenses para su custodia y difusión, "y ahora se repite con esta obra pictórica que Francisco Cerezo le regaló. Un gesto con el que también se hace provincia, estrechando la relación entre autores y potenciando la oferta del museo".

Un espacio que, tal y como ha apostillado el presidente de la Diputación, es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Villatorres y la Administración provincial, "que hace más de tres décadas rehabilitaron acertadamente la antigua casa consistorial para convertirla en museo".

Por último, Latorre ha puesto de manifiesto el compromiso "firme" de la Diputación con la cultura. "Este año hemos aumentado el presupuesto hasta los trece millones de euros, porque defender nuestra cultura y nuestras tradiciones es reconocer el valor de lo que nos une, de lo que nos hace únicos y del legado que dejamos a los que vendrán después", ha afirmado. En esta línea se encuentra la colaboración con el Ayuntamiento de Villatorres para el desarrollo del Concurso de Pintura Cerezo Moreno, que ya alcanza 36 ediciones.