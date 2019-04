El 80% de andaluces cree que la pobreza infantil debe ser una prioridad para el futuro gobierno, según Save de Children

Publicado 17/04/2019 14:05:24 CET

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ocho de cada diez encuestados incide en que la pobreza infantil debe convertirse en una prioridad tanto para el futuro gobierno de España como para el nuevo gobierno andaluz, según una encuesta realizada por Save the Children.

Según esta encuesta, la pobreza infantil y la exclusión son un "problema importante" para el 83 por ciento de los encuestados. Sin embargo, la población considera que no se están poniendo en marcha las medidas suficientes y, de media, los encuestados suspenden al Gobierno central y al de la Junta de Andalucía con un tres sobre diez por este

motivo.

En el último año, y como consecuencia de su situación económica, un 20 por ciento de los encuestados en Andalucía se ha planteado reducir el gasto en sus hijos, o incluso ha tenido que hacerlo: casi la mitad de las familias no ha podido llevar a sus hijos de vacaciones al menos una vez al año y un 20 por ciento no ha podido pagar el comedor escolar, un 36 por ciento no ha podido pagar la atención psicopedagógica o las clases de refuerzo que sus hijos necesitaban.

Por su parte, la visita de los niños al dentista o al oculista se ha convertido en algo imposible para un diez por ciento y un 14 por ciento de los encuestados, respectivamente, y el 23 por ciento de los encuestados no han podido pagar actividades extraescolares

para sus hijos.

"Los datos no solo muestran los numerosos problemas económicos que tienen las familias para criar a sus hijos, también la poca prioridad que se ha dado a la infancia en la agenda política. El Gobierno andaluz debe comprometerse a aprobar medidas concretas para luchar de forma efectiva contra la pobreza infantil en esta legislatura. Recordamos que la pobreza y la exclusión afectan a 625.000 de niños en Andalucía", ha señalado el director en Andalucía de Save the Children, Javier Cuenca.

El análisis de la ONG también revela que la mayor parte de la sociedad considera "imprescindible" la intervención del Estado y de la administración autonómica para acabar con la pobreza y que estaría dispuesta a pagar más impuestos si la recaudación fuera destinada directamente a lograr una solución.

De todas las medidas preguntadas en el estudio, la gratuidad de los libros de texto, una red pública de guarderías de 0 a 3 años y una atención dental y visual gratuita son las mejor valoradas por los encuestados. De cerca le siguen medidas como los servicios de apoyo a la conciliación, la atención psicológica gratuita y aumento de la prestación por hijo a cargo. Un 34 por ciento cree que esta ayuda debería ser más de cien euros mensuales.

"Instamos a los distintos grupos políticos a que tomen nota de lo que piensa la población y a que en estas nuevas legislaturas, tanto autonómica como estatal, pongan los problemas de la infancia en el centro del debate. Tal y como advertimos en el informe El futuro donde queremos crecer, si no se toman medidas urgentes, más de una

cuarta parte de los niños y niñas en Andalucía serán pobres en 2030. Como sociedad, no podemos permitirlo", ha incidido Cuenca.

Entre las propuestas de la organización para acabar con la pobreza infantil en Andalucía destacan la creación de una prestación autonómica a los niños en situación de pobreza severa. Save the

Children propone crear una prestación, dirigida a las familias más vulnerables, hasta los cien al mes; es decir, a 1.200 euros al año para cada hijo.

También reclama el acceso universal a educación infantil temprana (de 0 a 3 años). La organización propone que se garantice

progresivamente el acceso universal a educación infantil temprana y que el coste para las familias varíe en función de la renta. Asimismo, pide que se amplíen las cuantías de las becas y que se dediquen recursos para las escuelas de entornos vulnerables, el refuerzo educativo y la disminución de ratios alumno/profesor.

También pide medidas contra la obesidad infantil. La pobreza afecta a aspectos de la salud infantil como el estado nutricional, la salud mental, la visual o la bucodental. La obesidad infantil afecta especialmente a los niños más pobres. Se estima que los menores que la sufren ganarán un diez por ciento menos que la media en la edad adulta.

"Se puede y se debe acabar con la pobreza infantil. Mantener el problema cuesta más que solucionarlo, ya que el coste actual estimado de la pobreza infantil es aproximadamente de cinco puntos del PIB. Podemos fijarnos en las iniciativas llevadas a cabo en países como Alemania, Reino Unido o Dinamarca para acabar con la pobreza y

extrapolarlas a Andalucía en el marco de sus competencias autonómicas", concluye Cuenca.

Save the Children también explica que la procedencia de los niños determina la probabilidad de acabar atrapado en el círculo de la pobreza. En este sentido, más de la mitad de los encuestados afirma que el país de origen del menor y de su familia están muy relacionados con vivir en situaciones de pobreza infantil. Casi la mitad de la población también cree que la pobreza se hereda: el 48 por ciento considera que los niños que nacen y crecen en la pobreza serán también pobres cuando lleguen a la edad adulta.

La organización trabaja en programas en Andalucía, Castilla la Mancha, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Euskadi que buscan romper este círculo de transmisión de la pobreza de padres y madres a sus hijos a través de la educación. Save the Children atiende anualmente a más de 8.000 niños y niñas en riesgo de exclusión social y a cerca de 660 familias a través de sus programas de lucha contra la pobreza infantil. La atención consiste en actividades de refuerzo escolar y de ocio y tiempo libre, así como de reparto de material escolar. Los profesionales de Save the Children también facilitan ayuda psicológica y terapia psicosocial a las familias.

La encuesta ha sido realizada por la agencia de investigación 40dB a 1.887 personas, entre las que se incluyen 300 de Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco. Las entrevistas se realizaron de manera online a personas mayores de edad, entre el 15 y el 20 de marzo de 2019. Para un nivel de confianza del

95 por ciento, el margen de error de la muestra es del +2,26.