Activan una campaña para ayudar a pagar el alquiler a una mujer de Granada cuyo hijo tiene una enfermedad rara

GRANADA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Guardias Civiles Solidarios, con sede en Granada, ha activado una campaña para ayudar a Encarnación Moraleda, una mujer de Guadix (Granada) de 74 años que tiene a su cargo un hijo aquejado de la enfermedad de Ramsay Hunt, con un 91 por ciento de minusvalía y necesitado de cuidados especiales. Actualmente atraviesan una difícil tesitura económica que les ha llevado a acumular deudas en la farmacia y a no poder pagar el alquiler ni el gas, lo que sitúa a esta familia en una situación "crítica".

La asociación lleva ayudando desde enero a Encarnación, viuda de un agente de la guardia civil que dedica su vida a cuidar de su hijo de 51 años, el cual necesita de ayuda constante y cuidados especiales, además de un tratamiento médico acorde a todas sus limitaciones.

Desde el colectivo relatan que hace años Encarnación "entró en una rueda de gastos que no podía soportar y acudió a los bancos, donde se le facilitaban disposiciones de saldo negativo, tarjetas de crédito y facilidades de pago, lo cual le llevó a un endeudamiento muy serio que hizo que las pensiones que reciben madre e hijo se esfumen en su totalidad porque las deudas se lo llevan todo".

"Encarnación no es una persona que gaste, como ella misma dice no sale, no bebe, no fuma, no tiene vicios, si la casa se derrumbara le pillaría allí porque siempre está con su hijo al que quiere con locura e intenta que no le falte de nada y darle una vida algo mejor", señalan desde Guardias Civiles Solidarios.

Tras ponerse en contacto con la asociación decidieron ayudarla a través de la campaña 'Ayuda para Encarnación', que sigue abierta en la web de este colectivo (www.guardiascivilessolidarios.es) y hasta el momento han logrado cubrir una deuda que tenía en la farmacia de algo mas de 300 euros porque ya no le fiaban más dinero y necesita medicamentos constantemente para su hijo.

Guardia Civiles Solidarios también ha podido cubrir a través de esta campaña una deuda con la Seguridad Social de 779 euros, "sobre la cual se había notificado ya procedimiento de apremio", pero aún quedan otras que rondarían los 2.000 euros. La situación de Encarnación es "tan crítica" que tampoco ha realizado los pagos de alquiler y gas desde hace algunos meses y esto podría acarrearle "más problemas".

"Dicen que la solidaridad mueve montañas y podemos decir que es cierto, así hemos finalizado mas de 388 campañas de ayuda contando con la solidaridad de muchas personas que nos ayudan, unos conocidos y otros desconocidos. Hacemos un llamamiento público a la sociedad para que apoyen esta campaña, pues esta mujer luchadora se merece poder empezar de nuevo y que su único problema sea cuidar de su hijo", señalan desde Guardias Civiles Solidarios.

Las personas interesadas en colaborar pueden entrar en la sección 'campañas abiertas' de la página web de la Asociación Guardias Civiles Solidarios y buscar la campaña 'Ayuda para Encarnación', donde se encuentra el número de cuenta y otros métodos de donación para apoyar a esta mujer de Guadix.