Adelante abre consulta pública para que los usuarios puedan enviar propuestas para su programa electoral del 29N

Archivo - Asistentes ondean banderas de Adelante Andalucía en el acto de cierre de campaña celebrado en la capital andaluza. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha abierto consulta pública a través de sus redes sociales para que los usuarios puedan enviar por correo electrónico sus propuestas para conformar el programa electoral de la formación de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Según publicó este semana el partido andalucista en su cuenta de la red social 'X', las personas interesadas pueden enviar su propuesta o su intención de "participar" en la elaboración del programa a través del correo programa@adelanteandalucia.org.

La iniciativa nace tras la recogida de más de 37.000 avales en toda Andalucía para poder presentarse a los comicios generales, cumpliendo el trámite establecido por la Ley de Régimen Electoral para las formaciones que no consiguieron escaño en las anteriores elecciones.

Según ha indicado el partido han recogido "seis veces más" de los votos mínimos necesarios, alrededor de 6.000 avales. "La respuesta ha sido excepcional. Se han formado colas de gente para firmar. Gente muy joven en las universidades en los barrios, en institutos, en centros de salud. Hemos visto como hay hambre de una izquierda diferente", ha explicado el portavoz de Adelante, José Ignacio García.

El partido ha hecho hincapié en "sus caras nuevas" para encabezar las candidaturas al Congreso y al Senado. Este domingo está previsto un acto de presentación de los ocho candidatos, siete mujeres y un hombre sin trayectoria institucional. Tania Ferre, profesora interina, será la cabeza de lista por Almería; María Sánchez, que es ingeniera del metal, encabezará la lista por Cádiz; Carmen Sánchez, guía cultural, será la número uno por Córdoba, y María Alcantud, estudiante, hará lo propio por Granada.

En Huelva, la cabeza de lista será Carmen Martín, trabajadora de ayuda a domicilio; en Jaén, Silvia Cano, que es sanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS); en Málaga, la profesora de Biología Ana Jiménez, y en Sevilla el número uno de la candidatura de Adelante será el abogado especializado en Derechos humanos Luis de los Santos.

"En Adelante Andalucía cumplimos", reivindicada el portavoz al anunciar a los candidatos, defendiendo que su formación apuesta por "caras nuevas, aire fresco, ilusión, experiencia", por la "clase trabajadora y mucha Andalucía".

Adelante Andalucía se presentó en las últimas elecciones generales de 2023 con una lista única en la provincia de Cádiz. Una candidatura que estuvo encabezada por la exsenadora Pilar González y que tuvo como números 2 y 3 a Teresa Rodríguez y José María González Santos 'Kichi', respectivamente. El partido obtuvo 9.064 votos, un 1,4% del total, en la provincia.