Adelante advierte de "colapso" en Salud Responde ante el coronavirus y pide soluciones a la Junta

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Adelante Andalucía por Huelva, María Gracia González, ha registrado en el Parlamento andaluz una pregunta acerca de las medidas que va a adoptar la Consejería de Salud y Familias sobre la situación de "colapso" ante el coronavirus que está sufriendo el personal de Salud Responde, empleados de la empresa concesionaria Ilunion.

Así lo ha anunciado Adelante en una nota en la que concreta que el tema se tratará con el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, al que María Gracia González pedirá "soluciones" para una plantilla que es la que atiende las llamadas de los ciudadanos para cuestiones relacionadas con la salud y los servicios sanitarios en Andalucía.

Desde Adelante advierten de que, debido a la "crisis mundial" por el coronavirus, la plantilla de Salud Responde "está recibiendo un aluvión de llamadas de personas que quieren información acerca de este virus".

Así, según han expresado los trabajadores, "uno de los principales problemas es la falta de formación a la plantilla" acerca del tema, que dicen que se realiza "en algo más de diez minutos".

Además, debido al "carácter cambiante" de la situación, "se va actualizando a golpe de correos electrónicos e instrucciones verbales", y todo ello --según continúan desde Adelante--, mientras tienen que atender a los usuarios, lo que genera "una gran inseguridad en la plantilla con respecto al mensaje que deben facilitar a la ciudadanía", según han expresado desde el sindicato CGT.

Por todas estas cuestiones, la citada parlamentaria de Adelante va a exigir "respuestas" --que "pasan por la contratación de más personal, entre otras"-- a "un problema que no es nuevo y que se ha agravado con la aparición de casos de coronavirus en Andalucía", según ha apostillado.

"El personal de estos servicios lleva sufriendo desde hace muchos años un profundo deterioro de sus condiciones laborales", ha explicado en esa línea González, que afirma que "se han abierto numerosos expedientes por la Inspección de Trabajo", además de producirse "numerosos incumplimientos de las empresas concesionarias".

En la actualidad, "los niveles de estrés que padece la plantilla son insoportables", debido a que "no hay suficientes personas en sala durante los turnos para atender tanta demanda de llamadas", tal y como también confirma CGT, según Adelante.

Así, señalan que "hay turnos completos de ocho horas con llamadas en cola de más de un minuto no pudiendo ni siquiera beber agua". Por todo ello, la plantilla, aunque no es su deseo, "no puede dar un servicio de calidad", ya que necesita "herramientas de las que no dispone", ha subrayado González.

Para Adelante, se hace "urgente y necesario" que "se busquen soluciones centradas en aumentar la plantilla de trabajadores", así como que reciban "una formación adecuada a las circunstancias", que se traducirá en un servicio de calidad a los usuarios.

La parlamentaria onubense también ha apuntado que esta situación no deja de ser "consecuencia de contratar empresas privadas que miran por su interés particular", para sacar la "máxima rentabilidad a costa de la salud y las condiciones laborales del personal" de la misma.