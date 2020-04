Adelante Andalucía apuesta por una "desescalada educativa progresiva" al margen de las "ocurrencias" de Moreno

SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado este jueves de "ocurrencia" la idea del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que a mediados del próximo mes de mayo puedan volver los escolares a las aulas, cerradas desde mitad de marzo por la crisis sanitaria del coronavirus, y, frente a ello, ha apostado por una "desescalada educativa progresiva".

En un comunicado, el diputado de Adelante ha apuntado que el hecho de que los padres tengan que ir a trabajar "no es un argumento válido para recuperar la normalidad escolar", y la fecha de vuelta a los centros "no puede venir determinada por las ocurrencias del presidente, sino por las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y cuando no exista riesgo para la salud de alumnos y profesionales del sector".

En este sentido, Adelante Andalucía ha rechazado como solución "pasar del confinamiento a las aulas masificadas de 35 alumnos", por lo que ha instado al Gobierno andaluz a acometer "una desescalada educativa progresiva que establezca ratios aula-alumnno extraordinarias en el periodo posterior a la cuarentena".

La iniciativa, según ha desgranado el diputado de Adelante, implicaría "reducir al 50 por ciento las ratios en vigor", de tal manera que las clases de Bachillerato estarían compuestas por 17 estudiantes; las de Secundaria sólo podrían reunir a 15; y las de Infantil y Primaria establecerían un "tope máximo" de 12 niños.

La propuesta de Adelante se trasladará este viernes "formalmente" al consejero de Educación, Javier Imbroda, en el transcurso de la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento, en la que José Ignacio García espera que el Gobierno andaluz exponga "con seriedad y detalladamente cualquier medida que no implique poner en riesgo la salud de la comunidad educativa".