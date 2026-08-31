Adelante Andalucía asegura que hay una "falta de respuestas claras" tras los terremotos en Granada

La diputada de Adelante Andalucía por Granada en el Parlamento andaluz, Inma Manzano. - ADELANTE ANDALUCÍA GRANADA

GRANADA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía critica en Granada la que considera una "falta de respuestas claras" tras los terremotos, a la vez que muestra su apoyo a las reivindicaciones de los vecinos afectadas del Zaidín.

La diputada regional de Adelante Andalucía por Granada, Inma Manzano, ha señalado que las demandas de los vecinos ponen sobre la mesa una situación que requiere respuestas inmediatas por parte de todas las administraciones implicadas.

"La emergencia no termina cuando deja de temblar. Continúa mientras haya familias que no saben con certeza en qué situación se encuentran sus viviendas, cuándo podrán volver a ellas o qué solución van a recibir si finalmente no pueden hacerlo", ha afirmado Manzano.

Adelante Andalucía dice compartir las principales reivindicaciones planteadas por las personas afectadas y reclama que las administraciones faciliten informes técnicos por escrito sobre el estado de los edificios y las viviendas, evitando que las familias tengan que desenvolverse entre informaciones parciales, contradictorias o exclusivamente verbales.

La formación reclama también que exista información clara, periódica y accesible para todas las personas afectadas, así como una coordinación efectiva entre el Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía y el Gobierno central para que ninguna administración derive sus responsabilidades hacia otra.

Asimismo, Adelante considera imprescindible que se concreten las soluciones habitacionales y las ayudas económicas para aquellas familias que no puedan regresar a sus viviendas, garantizando que nadie quede desamparado como consecuencia de los daños provocados por los terremotos.

"Los vecinos y vecinas tienen derecho a conocer por escrito qué ocurre con sus casas, qué actuaciones se van a realizar, quién se va a responsabilizar de ellas y en qué plazos. No pueden permanecer indefinidamente esperando respuestas mientras las administraciones se pasan la pelota", ha añadido la diputada granadina.

Adelante Andalucía exige además que se establezca un interlocutor claro con las personas afectadas, que se agilicen las inspecciones y actuaciones necesarias y que las decisiones que se adopten cuenten con la participación de los propios vecinos y vecinas.

Manzano ha insistido en que "las instituciones tienen que ponerse del lado de quienes están sufriendo las consecuencias del terremoto, escuchar sus reivindicaciones y ofrecer certezas. Ahora la prioridad debe ser que todas las familias afectadas puedan recuperar cuanto antes la normalidad y que ninguna tenga que afrontar sola las consecuencias económicas de esta situación".