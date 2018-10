Adelante Andalucía: Cs tiene "serios problemas de credibilidad" y mantiene "una táctica que no tendrá recorrido"

Actualizado 30/10/2018 10:49:47 CET

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de Adelante Andalucía a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la Junta y líderes andaluces de Podemos e IU, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, han advertido este martes de que Ciudadanos (Cs) tiene "serios problemas de credibilidad" a la hora de hablar de su política de alianzas postelectorales, de modo que cree que el hecho de que ahora afirme que no apoyará a Susana Díaz tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre es "una posición táctica que no va a tener mucho recorrido".

Así se han pronunciado sendos dirigentes en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, donde Maíllo ha incidido en que, aludiendo a la trayectoria del partido naranja en Andalucía, que ahora Cs cambie de postura y diga que no apoyará un gobierno socialista con sus votos es "pura pose".

Y es que, como ha recordado, Albert Rivera ya estuvo "diciendo por todas las esquinas de Andalucía" que no pactaría con Susana Díaz tras los comicios andaluces del 2015 "y duró 90 días" hasta que Cs permitió su investidura, por eso ahora cree que ese mismo planteamiento "le va a durar 45 días", porque es "una posición táctica que no va a tener mucho recorrido".

"Cs tiene serias dificultades para pasar la prueba de las hemerotecas en todos los procesos electorales", ha proseguido Teresa Rodríguez, que ha recordado que el partido de Juan Marín dijo que no sería "muleta de Susana Díaz y del PSOE-A, y lo ha sido de forma muy pacífica durante tres años, o también dijo que no le daría la investidura a Mariano Rajoy y lo hizo".

Así, a su juicio, Cs "tiene serios problemas de credibilidad", a la par que ha restado credibilidad a los resultados favorables que reflejan los sondeos para la fuerza naranja: "Si fuera por las encuestas y por el CIS, Cs estaría gobernando en la ONU o el mundo entero porque siempre le tratan muy bien".

Respecto a los pactos que pudiera alcanzar la confluencia con otras fuerzas tras el 2D, la candidata de la confluencia a la Presidencia de la Junta ha insistido en que no van a gobernar con Susana Díaz y ha asegurado que Adelante Andalucía es la fuerza que genera "más certidumbre en este escenario" ya que buscará arrancar "victorias para la gente" a partir de acuerdos concretos y no entraran a un ejecutivo con el PSOE-A que tras 36 años "representa un gobierno incapaz de cambiar para mejor" a la comunidad autónoma.

Maíllo, sobre este asunto, ha sostenido que la ausencia de mayorías parlamentarias se debe sustituir por la normalización de la necesidad de acuerdos, toda vez que ha rechazado pactos que blinden la legislatura con Susana Díaz porque "ha demostrado que no cumple los acuerdos, que no es de fiar". No obstante, ha lamentado que llegar a acuerdos con la presidenta es difícil aunque ha apuntado que habrá entendimiento por su parte "en medidas que mejoren las condiciones materiales de la gente".

Ahora el reto, como ha agregado el dirigente de IU, es convencer a los andaluces para que Adelante Andalucía, la única propuesta novedosa de este proceso, sea "la gran sorpresa electoral" el 2D, si bien ha señalado que una vez que acudan a las urnas respetarán su voluntad y apostarán por políticas de acuerdos sobre cuestiones concretas, "pero pactos con quien no cumple no vamos a hacer".