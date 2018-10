Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo se reunirán con Alberto Garzón y Pablo Iglesias para hablar de Andalucía y los PGE

Publicado 29/10/2018 12:59:04 CET

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de Adelante Andalucía a la presidencia y a la vicepresidencia de la Junta, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, respectivamente, se reunirán este martes, durante su visita de dos días a la capital, con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, para abordar las cuestiones relativas a las inversiones para Andalucía en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2019.

Así lo han anunciado los responsables de campaña de Adelante Andalucía, Ernesto Alba y Pablo Pérez Ganfornina en una rueda de prensa en Sevilla donde han recordado que Rodríguez y Maíllo se han desplazado ya este mismo lunes a Madrid para mantener un encuentro abierto con andaluces residentes en la capital.

Durante el encuentro de hoy, Rodríguez y Maíllo expondrán las propuestas programáticas de Adelante Andalucía dirigidas al retorno de los andaluces que "salieron de la comunidad autónoma por no cumplir con sus expectativas", enfocadas especialmente a los jóvenes.

Por otro lado, la reunión de este martes entre los candidatos y los diputados Iglesias y Garzón se celebrará en el Congreso y tendrá como objetivo el encaje de Andalucía en las futuras cuentas "más allá" de lo que "ha vendido el Gobierno" de que va a cumplir con unas inversiones acordes al peso poblacional de la comunidad andaluza que cumplan con la disposición tercera del Estatuto de Autonomía andaluz.

Ernesto Alba ha avanzado que los candidatos de Adelante Andalucía van a trasladar a los diputados nacionales la exigencia de que se "asuma la deuda histórica" generada con la comunidad por el "incumplimiento del Estatuto de Autonomía" y que la Junta, una semana antes de que saliera adelante la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno, "cifró en 2.000 millones de euros entre inversiones e infraestructuras".

Por otro lado, Ganfornina y Alba han informado de que ya se está conformando el periodo de precampaña electoral en Andalucía porque las fuerzas políticas "no sólo están organizando todos sus actos, sino que también se están empezando a escuchar diversidad de disparates" que "juegan con los intereses de Andalucía "dando titulares electoralistas".

Alejado de esto, según han explicado, está la coalición de Adelante Andalucía que se encuentra cerrando para los próximos días reuniones con los agentes sociales y económicos de cara al comienzo de la campaña electoral. De hecho, según ha avanzado, está previsto que aborde un encuentro esta misma semana con CCOO.

CRÍTICAS AL PP

Pérez Ganfornina ha señalado que en los últimos días se está viendo a través de los titulares "qué campaña quieren y buscan" partidos como el PP. Sobre los populares, ha hecho referencia a las manifestaciones del presidente del PP, Pablo Casado, el pasado fin de semana donde fue "retratado por la ciudadanía" cuando dijo que "no sabía lo que era pasarlo mal" y fue preguntado sobre si saldría en una barca de su país si este estuviera sumido en una guerra. "Sus respuestas fueron características de la derecha de siempre que no conocen los problemas de la gente y no empatizan", ha dicho.

En este punto, ha querido mandar un mensaje "claro" al candidato del PP a la Junta y presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, que "se ha metido en campaña medidas para que no insulten a la Semana Santa". Así, ha sugerido a Moreno que no "juegue" con las tradiciones andaluzas y no las "utilice" para "tapar los insultos del PP a Andalucía", como las declaraciones sobre el nivel educativo de los niños andaluces de la ex ministra Isabel García Tejerina.

"Las tradiciones son nuestras y del pueblo andaluz, ni del PP ni de otro partido", ha sentenciado, al tiempo que ha asegurado que aunque Moreno hable de la Macarena seguro que "nunca ha estado en el arco esperando a que salga" y, por eso, "no sabe de que habla" porque "no conoce lo que se respira en ese ambiente". De hecho, según ha continuado Pérez Ganfornina, puestos ha hablar de "insultos" lo que es un "insulto para Andalucía" es que en la basílica de la Macarena estén los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano.