Teresa Rodríguez critica que Casado "le hace la campaña a Susana Díaz", quien "lleva en sus listas a Albert Rivera"

Adelante Andalucía apuesta por una política de acuerdos puntuales frente a pactos y pide centrar la campaña en los problemas de la comunidad

La líder andaluza de Podemos y candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha advertido este lunes de que el presidente del PP, Pablo Casado, y la derecha en general "le están haciendo la campaña" electoral a la presidenta de la Junta y candidata del PSOE-A, Susana Díaz, después de que el popular haya afirmado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez; el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el exlíder de la izquierda aberzale Arnaldo Otegui se presentan con el PSOE-A a las elecciones del 2 de diciembre.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, junto a su homólogo en IU y candidato de la confluencia a la Vicepresidencia, Antonio Maíllo; Rodríguez ha considerado que cada vez que dirigentes del PP hacen este tipo de declaraciones "sube el pan" y les ha pedido que "dejen de hacer campaña por Susana Díaz" quien, como ha recordado, "fue la principal aliada de Mariano Rajoy para su investidura frente a Sánchez".

"En todo caso, quien va en las listas de Susana Díaz es Albert Rivera, con quien llegó a un acuerdo que ha sostenido su gobierno durante tres años de forma acrítica", ha apostillado.

Además, ha restado credibilidad a que Cs diga ahora que no apoyará un gobierno de Susana Díaz tras el 2D: "Cuántas veces dijo Albert Rivera que no daría la investidura a Rajoy o que no apoyaría a Susana Díaz en las elecciones del 2015, y han estado tres años con el PSOE-A de forma totalmente acrítica", con un acuerdo que "ha agujereado la hacienda pública y que ha puesto en riesgo los servicios públicos andaluces".

Antonio Maíllo, opinando sobre la estrategia del PP-A y que haya iniciado la precampaña del 2D a las puertas de un club de alterne denunciado el caso de la Faffe, ha dicho que del partido de Juanma Moreno ya no les sorprende nada, toda vez que cree que "hace el ridículo" y pretende poner "una cortina de humo", igual que el PSOE-A, "para no hablar de los problemas reales de Andalucía".

Ha censurado así la "impostura" del PP, a Cs ha reprochado que "dice que no van a hacer lo que finalmente hace", y al PSOE-A, que "no quieren que se hable de una gestión en la que, si se rasca, no hay nada digno de recordar de Susana Díaz". "El PSOE-A tiene en su historia elementos positivos, pero ahora no tiene nada, solo el objetivo de mantenerse en el poder, con una política de inercia para poder sumar con Cs pero no tiene proyecto", ha agregado.

"Frente a la impostura de Moreno, el ridículo de su inicio de campaña o la vergonzosa sobreactuación de la derecha con los topicazos, tenemos que hacer un análisis crítico sobre qué pasa en la comunidad más poblada, donde el debate puede ayudar a resolver los problemas del resto del país", ha remachado el líder andaluz de IU.

ACUERDOS PUNTUALES FRENTE A PACTOS

Entretanto, y sobre el escenario postelectoral, Teresa Rodríguez ha considerado que "transitamos a un momento en el que hay una crisis clara del bipartidismo y transitamos a una especie de empate a cuatro donde lo más importante va a ser pasar de un escenario de pactos a uno de acuerdos, y eso beneficia a la ciudadanía porque no se pondrá en el centro los sillones sino las medidas concretas, y ahí podremos tener capacidad de arrancar muchas victorias".

Así, ha insistido en que Adelante Andalucía no cogobernará con el PSOE-A porque este partido "tiene la enorme capacidad de atesorar las victorias de un gobierno mixto y hacerte partícipe de sus contradicciones en términos de recortes o austeridad".

Y Maíllo ha insistido en la misma idea de que lejos de que ningún partido consiga la mayoría absoluta del Parlamento andaluz, los 55 escaños, habrá que hablar de cuáles deben ser las políticas a desarrollar en los próximos años, esto es "pasar del pacto a los acuerdos" y concretar así una nueva forma de salir de la crisis, con un debate en clave social, de transparencia de la administración y apostando por un nuevo modelo productivo.

De este modo, ha hecho hincapié en que Adelante Andalucía "es lo único nuevo de estas elecciones, introduce un punto de disputa en un espacio que ha votado al PSOE-A, pone sobre la mesa una alternativa de gobierno y que hay otra forma de gobernar", todo frente a un PSOE-A y Susana Díaz, que "están agotados e instalados en el conservadurismo en términos políticos". "No vamos a gobernar con Susana Díaz", ha sentenciado.

Teresa Rodríguez, en otro momento de la entrevista, ha afirmado en que Adelante Andalucía está dispuesta a llegar a acuerdos con "cualquiera" en torno a "políticas concretas" al objeto de poder sacar adelante su programa electoral. De hecho, ha apuntado que ya en la pasada legislatura fueron capaces de llegar a acuerdos hasta con Cs para terminar con los aforamientos, "asunto en el que no encontramos al PSOE-A como aliado, partido que ha escondido en aforamientos casos de corrupción".

"Somos partidarios de acuerdos para sacar adelante un programa de regeneración democrática, para recuperar derechos y la ética", ha sostenido para apuntar que las posibles alianzas de la confluencia están abiertas en este marco, si bien ambos dirigentes han insistido que no permitirán que ni el PP-A y Cs gobiernen en esta comunidad. "Hemos sido frontera a la derecha en todas las administraciones, algo que no puede decir Susana Díaz", ha reseñado la candidata a la Presidencia de Adelante Andalucía.

Entretanto, Teresa Rodríguez ha reclamado que en el debate electoral del 2D tenga peso las cuestiones andaluzas pues teme que "por ser antesala del nuevo ciclo electoral estemos permanente hablando de cuestiones de rango estatal y no de las necesidades de la comunidad". "Necesitamos hablar de las cuestiones andaluzas", ha insistido antes de pedirle al resto de fuerzas que pongan los problemas de la comunidad en el centro del debate.

De otro lado, ha garantizado que Pablo Iglesias participará en la campaña andaluza cuanto quiera, igual que el líder de IU, Alberto Garzón. Tras avanzar que el primer acto del secretario general de Podemos en la precampaña del 2D será el 8 de noviembre, la política andaluza ha explicado que la relación entre ambos en buena a pesar de las "divergencias políticas" que ha marcado su relación en los últimos meses. "Tenemos la habilidad de dejar atrás ese debate que ya se cerró e ir todos a una a cambiar la realidad de esta tierra", ha remachado.

VENTA DE ARMAS A ARABIA

En cuanto a la venta de armas a Arabia Saudí, Teresa Rodríguez ha insistido en que es un "tópico" pensar que la industria naval española depende de los contratos con este país, cuando ha criticado que "ha habido un monopolio en la relación en la venta de armas y defensa a Arabia Saudí por la relación privilegiada entre las empresas del Ibex 35 y la familia real española con la familia real saudí, que ha generado muchos contratos".

"¿No hay más países con los que comerciar y exportar?", se ha preguntado antes de exigir que España cumpla los acuerdos internacionales firmados en materia de derechos humanos porque "no podemos renunciar a cumplir la ley para mantener unos contratos porque no queremos comerciar, diversificar y salir de unas relaciones que han estado bajo sospecha de corrupción y chantaje por parte de la familia real".

Maíllo, por su parte, ha rechazado que se establezca un dilema entre puestos de trabajo o derechos humanos porque además "no es real" y establece "un marco perverso". Así, ha defendido que el Gobierno central debe asumir los contratos con Navantia y blindar los empleos de esta industria, y hacerlo vinculándolo "a una estrategia de apertura del mercado desde el punto de vista comercial".