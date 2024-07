Adelante cree que la Ley andaluza de Vivienda "recuerda al 'boom' inmobiliario de 2008" y nace "muerta e inservible"

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha sostenido este miércoles que la Ley de Vivienda cuya tramitación inició este martes el Consejo de Gobierno andaluz "recuerda bastante al 'boom' inmobiliario del 2008, porque todas las medidas que está anunciando son para ampliar el suelo", y es una normativa que nace "fracasada, muerta e inservible" para los andaluces.

Así lo ha manifestado la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha sostenido que la ley que promueve el Gobierno del PP-A "nos recuerda a un modelo absolutamente fracasado, en el que además tuvimos unos problemas gigantescos" de los que "nos costó muchísimos años levantarnos".

La representante de Adelante ha señalado que, por lo escuchado hasta ahora, "no hay ni una sola medida para regular el precio de la vivienda y el del alquiler", ni tampoco para "poner límite a los pisos turísticos y a la especulación con la vivienda".

"Parece que la ley no va por ahí, sino que va precisamente a beneficiar a grandes tenedores, promotores, y no a los andaluces que se encuentran con un problema tremendo" como es el del "acceso a la vivienda", según ha continuado advirtiendo Maribel Mora, quien ha defendido que "no sólo hace falta tener más viviendas, sino, por ejemplo, meterle mano a las viviendas vacías", que son actualmente unas "640.000" en Andalucía, según ha puesto de relieve.

En esa línea, la diputada de Adelante ha criticado que la Junta no contempla con su ley "medidas de expropiación del uso, como hay en otros países, para ponerlo en alquiler social", y "simplemente se va a favorecer, se va a seguir apoyando a fondos y bancos de inversión que tienen viviendas vacías para especular", según ha insistido en criticar para subrayar que desde Adelante entienden que esta ley "nace ya fracasada con lo poco que sabemos" de la misma, "inservible y muerta para los andaluces".

ACUSA A LA CONSEJERA DE DESARROLLO EDUCATIVO DE "MENTIR"

Por otro lado, Maribel Mora también ha comentado los datos que este pasado martes detalló la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno sobre unas contrataciones de docentes que son "absolutamente falsas", según ha denunciado la parlamentaria de Adelante, que ha acusado así a la consejera de "mentir directamente".

En esa línea, ha señalado que "muchas de las plazas que dice que dijo que iban a sacar en realidad son plazas de profesores que acaban sus contratos en junio y que por ley van a seguir siendo contratados", por lo que "son continuidades", así como ha advertido de que, en vez de "contratar 260 orientadores", lo que va a hacer la Junta es "recortar 24 plazas" de esos profesionales, porque "en el curso pasado, con fondos de la Unión Europea, había 284 contratos" de ese colectivo, según ha abundado.

Maribel Mora ha criticado que la consejera le echó este martes "un morro y una cara increíble" al exponer sus datos pensando que "todo el mundo se traga sus mentiras", y montó "el teatro al que nos tiene acostumbrada" Patricia del Pozo, según ha finalizado criticando.