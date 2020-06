Adelante defiende peso poblacional para repartir el fondo estatal del Covid y rechaza "amenazas" de Junta

SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha defendido este miércoles, en sintonía con el planteamiento que ha hecho el Ejecutivo autonómico, que el criterio poblacional debería regir el reparto del fondo que ha puesto en marcha el Gobierno estatal de 16.000 millones a repartir entre las comunidades autónomas, no reembolsables y destinados a ayudarles a superar la crisis causada por el coronavirus. No obstante, ha rechazado que la Junta "amenace" con presentar un recurso y ha pedido diálogo entre sendos gobiernos.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa la portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante, Ángela Aguilera, después de que el Gobierno andaluz del PP-A y Ciudadanos (Cs) haya asegurado que no descarta ninguna vía para reclamarle al Ejecutivo central un total de 800 millones más que asegura que le corresponden a Andalucía, según su peso poblacional, del referido fondo.

Aguilera ha sostenido que "es necesario que el criterio poblacional se ponga sobre la mesa" al hablar de ese reparto, si bien entiende también que Andalucía "debe ser solidaria" mientras rechaza las "incongruencia" de la Junta pues "mientras sigue pidiendo más, mantiene unas políticas fiscales que agujerean la Hacienda Pública andaluza".

"No se puede estar reclamando lo que es de Andalucía, en lo que estamos de acuerdo, y no ser coherente y defender que quienes tienen más paguen sus impuestos", ha sostenido la dirigente de Adelante, que también ha rechazado la "actitud de confrontación permanente de la Junta con el Gobierno central" ya que "no hace bien a nadie".

Aguilera ha defendido que Andalucía debe tener siempre la mano tendida, de ahí que recuerde que desde su grupo propusieron una comisión bilateral entre los gobiernos andaluz y nacional porque "Andalucía tiene que hablar de muchas cosas con el central".

"Agotadas las vías políticas se tendrán que tomar las decisiones que haya que tomar pero no es de recibo usar permanentemente la confrontación política, más siendo un gobierno que pertenece a un partido que siempre le ha negado la sal a Andalucía", ha apostillado.

Con todo, la portavoz de la confluencia ha considerado que la vía del diálogo es la aconsejable para conseguir cosas porque "la amenaza permanente del recurso no es una buena vía".