Adelante denuncia el "silencio" de Moreno sobre la "trama del SAS", el "mayor caso de corrupción" desde los ERE

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha denunciado este miércoles el "silencio" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre la "trama del SAS" en relación con los contratos de emergencia, que podría ser el "mayor caso de corrupción" desde el de los ERE irregulares.

En rueda de prensa, García ha criticado que Moreno lleve una semana "sin dar explicaciones" sobre este asunto, manteniendo un "silencio" que resulta "ridículo" y un "esperpento".

"El Gobierno andaluz está callado y va a tener que sentarse en el banquillo y dar explicaciones en los juzgados", ha indicado García, quien ha planteado que hubiera dicho el PP si esta "trama" se destapa con un gobierno de otro signo político.

A su juicio, la Junta tiene que "publicar los contratos, los informes y toda la información" y trasladarlo no sólo a los partidos políticos, sino también a la ciudadanía. Tiene que haber, según ha recalcado, "luz y taquígrafos".

Asimismo, ha preguntado a Moreno si no va a llevar a "cabo ninguna medida", si no "va a publicar los informes y contratos, si no va a hacer "una investigación interna" o si no va a "provocar ninguna dimisión".

"¿No va a investigar qué es lo que ha pasado en esas provincias donde se han estado troceando contratos para saltarse los controles de la administración?. Nada, silencio", ha expresado el portavoz de Adelante Andalucía.

Ha indicado que el Gobierno de Juanma Moreno "quiere que esto pase sin pena ni gloria cuando estamos ante posiblemente el mayor caso de corrupción desde el caso de los ERE".

Según García, posiblemente, en el Pleno del Parlamento de la próxima semana, Moreno tenga que "dar explicaciones" y decir si acepta la creación de una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia en el SAS.