Adelante pide “claridad” a la Junta ante la fiabilidad y el uso adecuado de los test para sanitarios

SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Adelante Andalucía María Gracia González ha reclamado este jueves "mayor claridad e información" por parte de la Consejería de Salud al personal sanitario de la comunidad acerca de los test rápidos de detección de anticuerpos que se están realizando entre todo el colectivo para determinar si se han contagiado o no de Covid 19.

González ha explicado, en un comunicado, que la mayoría de los test que se están realizando están indicados para una extracción de sangre por veno punción, esto es a través de una vena, mientras que las últimas indicaciones desde la dirección del SAS es que se haga por digito punción, o lo que es lo mismo a través de un pinchazo en un dedo para extraer sangre de un capilar. Así lo ha manifestado también el Sindicato Médico Andaluz, que ha incidido en que en la ficha técnica de estos test aparecen indicaciones para que se extraiga la sangre de una vena, según ha apuntado.

Igualmente, la diputada ha señalado que en otros test aparecen instrucciones de que se extraiga por digito punción, existiendo la duda por parte de los profesionales de la salud de si la toma de muestras por digito punción sin utilizar luego un tubo capilar heparinizado (con coagulantes) es o no fiable, tal y como han manifestado desde el mismo sindicato.

González ha indicado que se trata de "una cuestión fundamental saber el nivel de contagio de los sanitarios andaluces" y para ello "es necesario que los propios facultativos y todo el personal conozca la fiabilidad de los test y su correcto uso para no convertirse en vectores de contagio debido a que la información arrojada por estos test no sea válida, o se use bajo unos parámetros equivocados".

De esta forma, ha considerado que "es fundamental un flujo de información entre la Consejería de Salud y los profesionales que están realizando su trabajo" en cada centro de salud y hospital sobre un asunto que "afecta directamente a su salud y también a la del resto de la población".