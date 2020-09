Adelante pide a la Junta "generosidad" hacia sus propuestas para un Presupuesto que "suba impuestos y blinde servicios"

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía "espera y confía en que haya una mínima generosidad" por parte del Gobierno de la Junta --de coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs)-- para "escuchar" las propuestas que la confluencia plantea de cara a los Presupuestos andaluces de 2021, que, a juicio de dicho grupo de izquierdas, deben "traer una subida de impuestos, un blindaje de los servicios públicos y un cambio de modelo productivo que diversifique industrialmente y que sea alternativo" al actual.

Así lo ha trasladado la portavoz parlamentaria adjunta de Adelante, Ángela Aguilera, a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla para presentar una serie de propuestas para Andalucía al Gobierno central, y tras una "primera toma de contacto" con el Ejecutivo andaluz de cara a la elaboración del Presupuesto de 2021.

La portavoz de Adelante ha defendido su reclamación a la Junta de "un cambio de modelo productivo" en Andalucía porque "está claro" que las políticas del Gobierno de PP-A y Cs "no sirven", son las que "nos trajeron aquí y no van a sacar a Andalucía" de la situación en la que se encuentra, que ha definido como "muy crítica".

Y es que, según ha alertado Aguilera, Andalucía concentra a "uno de cada cuatro parados" que actualmente hay en España y registra una caída de su PIB "de dos cifras", y, ante ello, "la respuesta no puede ser el ladrillo y la especulación urbanística".

"O hay un cambio de modelo productivo que definitivamente nos arranque de la dependencia del turismo y de determinados monocultivos agrícolas, o Andalucía no tendrá futuro", según ha sentenciado la portavoz de Adelante, que ha agregado que eso es lo que desde la confluencia quieren "hacer entender" al Gobierno de la Junta, que "o hay un cambio de políticas, o Andalucía seguirá como ha estado estas décadas".

En esa línea, ha subrayado que desde Adelante han planteado "de manera pública" al Gobierno de PP-A y Cs que para la confluencia es "fundamental el blindaje de los servicios públicos", así como que "las personas que más tienen en la comunidad paguen impuestos".

Frente a ello, desde Adelante entienden que "la bajada masiva de impuestos" y "el modelo que se está desarrollando por parte de las derechas en Andalucía, claramente contrario a las necesidades y a un cambio de modelo productivo, no son ni mucho menos los planteamientos que nosotros tenemos".

"POLÍTICA VIEJA"

"Las recetas de los noventa no sirven", según ha enfatizado Ángela Aguilera, que ha incidido en que por parte de la Junta se defiende "una política vieja, que no sirve para los grandes problemas y retos de los andaluces en este momento", y ha subrayado que "no ver en la capacidad de nuestros recursos" ni en cuestiones como el medio ambiente, la investigación, la economía social o el cooperativismo "una oportunidad para Andalucía, supone iniciar un camino que nos ha llevado hasta aquí y ha seguido condenando a Andalucía a la dependencia y subsidiariedad".

Según ha argumentado la portavoz de Adelante, "o Andalucía despega desde un punto de vista endógeno, desde su propia industria, recursos y facultades, o va a seguir siendo una economía con dependencia que, en una pandemia como ahora, cae de bruces".

En todo caso, Aguilera ha querido dejar claro que desde Adelante van a ser "siempre propositivos", y esperan que el Gobierno andaluz sea "al menos generoso y responsable a la hora de escuchar nuestras propuestas". En esa línea, ha agregado que aunque la confluencia y el Ejecutivo de PP-A y Cs estén "en las antípodas" desde el punto de vista ideológico, eso "no quiere decir que nuestro grupo no esté dispuesto siempre a poner encima de la mesa cuantas propuestas entendamos beneficiosas para el interés común de Andalucía".

Según ha apostillado, "otra cuestión es la capacidad, sobre todo de escuchar y poner en práctica determinadas políticas" que desde Adelante entienden "fundamentales para un cambio de modelo".