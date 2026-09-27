Adelante pide en el Parlamento "un blindaje de los derechos de las mujeres" tras la entrada de Vox en la Junta

Archivo - El portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía, José Ignacio García. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía va a debatir y votar en su próxima sesión, 30 de septiembre y 1 de octubre, una proposición no de ley (PNL), presentada por el grupo parlamentario Adelante Andalucía, de blindaje institucional de los derechos de las mujeres y de la lucha contra la violencia de género en Andalucía.

En la PNL consultada por Europa Press, Adelante justifica su existencia ante "la intensificación de forma muy peligrosa en el debate público discursos negacionistas del machismo y de la violencia de género por parte de la ultraderecha, así como intentos de desmantelar políticas de igualdad y deslegitimar al movimiento feminista".

En este sentido, ha señalado la entrada de Vox en el gobierno andaluz con "responsabilidades de gobierno que afectan a ámbitos relacionados con la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres", a la par que ha recordado que es "un partido que lleva años sosteniendo que no existe la violencia de género".

Asimismo, Adelante ha criticado el nuevo modelo del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) que "ha sido denunciado por asociaciones profesionales por poner en riesgo la atención especializada".

"Nos enfrentamos ahora a un peligro que ya no es únicamente presupuestario, sino institucional, es decir, que ya se están adoptando decisiones administrativas que debilitan la capacidad institucional para proteger a las mujeres", ha subrayado.

Ante esta situación, la PNL insta al Consejo de Gobierno a "garantizar el reconocimiento específico de la violencia de género o violencia machista en todas las políticas públicas de la Junta de Andalucía destinadas a su prevención, detección, atención, protección y reparación, de conformidad con la legislación estatal y autonómica vigente.

En esta línea, pide que se "rechace expresamente cualquier intento de sustituir el concepto de violencia de género por el de violencia intrafamiliar". Por ello, también reclama la eliminación del 'Teléfono de Violencia Intrafamiliar', puesto en marcha en 2020 tras el acuerdo de investidura entre PP y Vox de 2018.

"Se trata de un gasto público injustificado cuya única función real ha sido diluir el reconocimiento específico de la violencia de género para satisfacer una exigencia ideológica de la extrema derecha", ha expresado a la par que ha pedido un refuerzo del Teléfono Andaluz de Atención a las Mujeres y la creación de un Observatorio Andaluz contra el Machismo y los Discursos de Odio contra las Mujeres.

Entre sus puntos, la PNL recoge garantizar la especialización, autonomía técnica e independencia profesional de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, "asegurando una dotación suficiente de profesionales de medicina, psicología y trabajo social, así como los recursos materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones". Asimismo, pide un refuerzo de "todos los recursos públicos especializados de atención psicológica, jurídica y social destinados a mujeres que han sobrevivido a la violencia de género y a sus hijos".

A raíz de las competencias de Vox en la materia, Adelante pide "garantizar la coordinación efectiva y estable*entre el Instituto Andaluz de la Mujer, la Consejería competente en materia de Justicia, los servicios sanitarios, sociales y educativos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los órganos judiciales y las entidades especializadas".

En este sentido, la iniciativa recoge "establecer como requisito obligatorio que todo el personal de la Administración de la Junta de Andalucía que intervenga en la prevención, detección, valoración, atención, protección o acompañamiento de víctimas de violencia de género reciba formación especializada, periódica y evaluable en violencia machista y perspectiva de género".

"Instar a que todos los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con independencia de su adscripción política y sin excepción, participen y estén presentes en los actos institucionales de condena y repulsa de la violencia de género convocados por las instituciones andaluzas", señala el documento que propone eliminar las subvenciones a entidades o medios que "difundan discursos negacionistas de la violencia de género".