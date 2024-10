Adelante prevé "continuismo para bajarle impuestos a los ricos" en el Presupuesto de la Junta para 2025

JAÉN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha reafirmado este jueves en expresar sus dudas sobre la contribución del proyecto de Presupuesto de Andalucía para 2025, jornada en la que la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos tiene una reunión con los grupos parlamentarios para presentarles sus líneas generales.

En declaraciones a los medios de comunicación en Jaén, capital donde ha mantenido un encuentro con el comité de empresa de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), García se ha preguntado a "ver si nos dan alguna información de este Presupuesto", antes de indicar que "lo que nos llega es que este presupuesto va a ser el continuismo de Moreno Bonilla".

Ha argumentado que su partido augura "un presupuesto basado en dos cosas", para apuntar entonces "una bajada de impuestos a los más ricos, no a la gente normal y corriente, no a los trabajadores y trabajadoras, no a la clase trabajadora, sino a los más ricos".

Seguidamente ha ironizado con el hecho de que "como no hay dinero" ha augurado que la tendencia del Gobierno andaluz será "recortar en servicios públicos".

"Esas parece que van a ser las líneas principales de este presupuesto, donde no se van a solucionar los problemas reales de la gente", se ha lamentado José Ignacio García, quien ha considerado que "Moreno Bonilla no está en las cosas importantes, está en darle dinero a chiringuitos de la derecha y la extrema derecha para seguir aumentando, supongo, su lista de amigos, pero no los servicios públicos de Andalucía".