Adelante remarca el acuerdo PSOE-PP para alargar a los 72 años la jubilación: "Si pasa en Francia, arden las calles"

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha remarcado este jueves en rueda de prensa, tras el rechazo del Grupo Popular al denominado Decreto-ley ómnibus que contemplaba entre otras medidas la bonificación del transporte público, la subida de las pensiones o la actualización de las entregas a cuenta de la financiación de las comunidades, "que me parece significativo ambas cosas, lo que se aprobó y lo que no se aprobó".

"Hay que poner foco en esto porque ayer nos subieron la edad de jubilación, ¿eh?", ha indicado García, en referencia al apoyo del Grupo Popular a la posibilidad de alargar voluntariamente la edad de jubilación hasta los 72 años combinándola con un trabajo.

"Que se pongan de acuerdo para esto es una auténtica barbaridad", ha afirmado el portavoz de Adelante en alusión a ese votación favorable del Grupo Popular a una iniciativa socialista.

"Y que esto lo haga un Gobierno que dice que es el más progresista de la galaxia y del mundo mundial me parece una barbaridad", ha argumentado con ironía sobre esta iniciativa del gobierno de coalición de PSOE y Sumar.

"Si esto pasa en Francia están ardiendo las calles, pero aquí no pasa nada", se ha lamentado José Ignacio García sobre la previsible falta de reacción social a esa iniciativa de poder llevar la edad de jubilación a los 72 años.

Ha ironizado sobre las consecuencias del rechazo al decreto-ley que "ninguno de los dirigentes del Partido Popular tiene problemas en pagar el transporte", convencido de que ese rechazo obedece a que "son este tipo de cosas que se hacen en política para meterle el dedo en el ojo al de enfrente sin tener en cuenta las consecuencias sociales".

Para lamentar que las diferentes medidas contempladas y no aprobadas "lo van a sufrir gente normal y corriente, trabajadora, a la que le va a costar un dinero el transporte que necesita hacer para trabajar, para cuestiones médicas, para estudiar, para lo que sea o no van a subirle las pensiones, le van a bajar las pensiones en la práctica a muchísimos pensionistas".

Ha considerado que se trata "del mundo al revés" tras señalar la paradoja de que "la gente que menos gana trabajando lo harán hasta más tarde y la gente que tiene un salario más digno se podrá jubilar antes".

"Vimos lo peor del politiqueo", ha sostenido sobre el desenlace de la votación en el Congreso, para recordar que "vimos a una derecha y extrema derecha y Junts, que con tal de meterle el dedo en el ojo al Gobierno es capaz de encarecer el bono de transporte a millones de personas, que les da igual las consecuencias sociales de su peleita".

García ha reclamado al Gobierno central que "debería ser mucho más valiente a la hora de plantear medidas que mejoran la vida de la gente", por lo que le ha instado a "ser lo suficientemente astuto como para hacerla de forma que se aprueben", antes de recordar que "cuando quieren aprobar cosas lo consiguen como con la subida de la edad de jubilación".

NO ACTUALIZACIÓN DE ENTREGAS A CUENTA: "HARTO DE LA PELEÍTA"

Cuestionado por el hecho de que ese Decreto-ley incluía la actualización de las entregas a cuenta para la financiación de Andalucía, García ha respondido que "me preocupa sobre todo cómo afecta a los andaluces, no tanto al Gobierno andaluz", antes de declararse "un poco harto de la peleíta entre el Gobierno andaluz y el Gobierno central".

Ha considerado sobre la actualización de las entregas a cuenta que "esto debería estar exento de la peleita partidista del momento", frente a la estrategia del Gobierno andaluz, que "ahora pone el foco en lo de las entregas a cuenta".

"Ese dinero es de los andaluces y andaluzas, pero que el Gobierno andaluz es tan culpable como el que más de toda esta situación", ha sentenciado en este sentido.

El portavoz de Adelante Andalucía ha señalado que los perjudicados por la no aprobación de las medidas del Gobierno en el decreto-ley son "los andaluces y andaluzas" por cuanto "vamos a tener unos bonos de transporte más caros tarde o temprano, unas pensiones más bajas y la edad de jubilación hasta los 72 años", para advertir de que "los que lo sufren no son los que lo están peleando" y "ahí la peleita de meter el dedo en el ojo en el uno al otro".

CRÍTICAS A QUE ENERO SEA MES INHÁBIL EN EL PARLAMENTO

García ha recriminado el hecho de que "por alguna razón el Parlamento en enero no tiene actividad parlamentaria", de manera que "está cerrado en enero" con el agravante de que "se siguen cobrando dietas todos los diputados en enero sin actividad parlamentaria".

"Por qué el Parlamento no trabaja en enero", se ha preguntado el portavoz de Adelante, quien ha recordado que "soy profe y el 7 u 8 de enero todo el mundo vuelve a su instituto o a su colegio", antes de asegurar que "esto no lo entiendo, nunca lo he entendido".

García ha afirmado que "nosotros sí vamos a denunciarlo" frente al hecho de si otros grupos "van a seguir denunciando esto", mientras que ha recordado que "la política sigue y el Gobierno andaluz sigue funcionando", de manera que "en Andalucía pasan cosas, el Gobierno andaluz sigue teniendo Consejos de Gobierno, pero el Parlamento no funciona, está cerrado", para advertir que "nuestra labor de control al Gobierno la tenemos limitada".