Adelante reprocha a Junta el "debilitamiento" de los servicios públicos y Moreno alude a los "recortes" de la izquierda

SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha reprochado este jueves al Gobierno "de derechas" de PP-A y Ciudadanos (Cs) en la Junta el "debilitamiento importante" que, a su juicio, se aprecia en los servicios públicos de la comunidad autónoma, algo a lo que el presidente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, ha respondido aludiendo a los "recortes" de anteriores gobiernos "de izquierda" que redundaron en "carencias estructurales" en dichos servicios.

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde la portavoz de Adelante ha centrado su pregunta dirigida al presidente de la Junta en la situación de los servicios públicos andaluces, al hilo del informe extraordinario presentado recientemente por el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, al hilo de la primera ola de la pandemia de Covid-19.

La parlamentaria de Adelante y representante de IU ha subrayado que la pandemia "ha agudizado" problemas que ya existían en los servicios públicos andaluces, y ha culpado de ello a la "hoja de ruta" del actual "gobierno de derechas".

Por su parte, el presidente de la Junta ha valorado que el informe del Defensor ofrece "una información muy exhaustiva, muy bien elaborada y trabajada sobre la realidad" de los meses anteriores y posteriores al inicio de la pandemia, y "pone de manifiesto algo que ya sabemos, la enorme magnitud y complejidad de la situación a la que nos enfrentamos" las distintas administraciones, así como "la forma de abordar" esta crisis por parte de los servicios públicos andaluces, según ha abundado Juana Moreno.

Ha agregado que dicho estudio revela que "muchos problemas son estructurales" y ahora "se han agudizado como consecuencia del tsunami" de la pandemia, y recoge "oportunidades para Andalucía tras la Covid" que considera "interesantes", según ha continuado Moreno, quien ha apuntado que "muchas de esas consideraciones" incluidas en el informe del Defensor "han sido tenidas en cuenta" por su gobierno "para intentar subsanar deficiencias estructurales de nuestra administración pública".

Moreno ha defendido que cualquier evaluación que se realice ahora de los servicios públicos debe "tener en cuenta el contexto" actual de pandemia, a la que desde Andalucía se está haciendo frente "con extraordinarios profesionales", según ha defendido.

"AVANCES IMPORTANTES" EN SERVICIOS PÚBLICOS

El presidente también ha sostenido que, pese a la pandemia, "se han producido avances importantes en nuestros servicios públicos", aunque "queda todavía mucho por hacer", y el Gobierno andaluz "trabaja de forma constante para dotar a Andalucía de más y mejores recursos" a dichos servicios y que así éstos funcionen "con mayor eficiencia".

Al hilo, Moreno ha defendido las partidas destinadas a sanidad o educación en los Presupuestos de la Junta de los tres últimos años --2019, 2020 y 2021--, aprobados por el Gobierno de PP-A y Cs, que "han sido absolutamente relevantes para hacer frente a la pandemia" y "han permitido mejorar unos servicios públicos que estaban tremendamente deteriorados", según ha opinado.

Frente a ello, la portavoz de Adelante ha replicado que "la realidad" de los servicios públicos de Andalucía arroja datos como que la comunidad autónoma cuenta ahora con "979 unidades públicas de educación menos que antes de que empezara la pandemia", así como "falta personal sanitario, y el que hay está maltratado, mal pagado y con una precariedad laboral inaceptable", y "más de 12.000 niños" en la comunidad se han visto afectados por el cierre de comedores escolares.

Inmaculada Nieto ha subrayado que el entonces Gobierno central del PP decidió en 2012 "vía decreto en Madrid una retirada histórica de fondos para el sostenimiento de los servicios públicos de los que a día de hoy todavía no han levantado la cabeza", y en esa línea ha insistido en subrayar que "Andalucía padece un debilitamiento importante de los servicios públicos" para el que desde el Gobierno de PP y Cs "no han prestado atención no porque haya una pandemia, sino porque la hoja de ruta de un gobierno de derechas no pasa por el fortalecimiento de los servicios públicos, de la política de cuidados, de luchar contra la precariedad y las bases estructurales de la desigualdad social que hay en Andalucía", según ha continuado.

Y es que, según ha manifestado la portavoz de Adelante, las "prioridades" del Gobierno de Moreno "no pasan por ahí", y al respecto ha criticado que, en cambio, la Junta ha optado por "recurrir las decisiones de ayuntamientos que quieren alejar casas de apuestas de los colegios", así como por "dar más dinero a ganar a las farmacéuticas quitando las subastas de medicamentos", y por "guardar más de 800 millones de superávit".

EL "MODELO DE UN GOBIERNO DE DERECHAS"

La portavoz de Adelante ha concluido aseverando que "el modelo de un gobierno de derechas con pandemia y sin pandemia" es el de aquel que "debilita los servicios públicos y no atiende la política de cuidados", y ha avisado a Moreno de que "no va a arreglar los problemas con ladrillo y autobombo".

El presidente de la Junta ha replicado reconociendo "carencias estructurales" en el sistema de servicios públicos andaluces pero "por años de recortes de gobiernos de izquierda", según ha apuntado, y en ese sentido ha remarcado que, entre los años 2012 y 2015, cuando gobernaban PSOE-A e IU en la Junta, el Servicio Andaluz de Salud "disminuyó en casi 8.000 empleados públicos", además de que el precio hora de la ayuda a domicilio se ha llevado "más de diez años congelado", al igual que también estuvo así la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), según ha continuado.

Moreno ha opinado que su gobierno está "trabajando en la dirección correcta para sacar adelante situaciones muy difíciles", y al respecto ha defendido inversiones en educación o los "700 millones" destinados a la Atención Primaria, y ha concluido resumiendo que el Gobierno de PP y Cs está "poniendo recursos, dinero, y una plena voluntad para ir alcanzando las cotas de bienestar y eficiencia que tanto necesitaban nuestros servicios públicos esenciales".