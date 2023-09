La agresiones físicas o verbales a profesionales de sanidad se elevan a 1.103 hasta agosto, un 8,1% más que en 2022

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La agresiones físicas o verbales a profesionales del sistema sanitario público andaluz se han elevado en lo que va de año, hasta el mes de agosto, a 1.103, lo que supone un 8,1 por ciento más que en el mismo periodo de 2022, según ha informado la consejera de Salud y Consumo, Catalina García.

Durante su comparecencia, este miércoles, ante el Pleno de la Cámara, García ha expuesto que el 60,7 por ciento de las agresiones fueron dirigidas a mujeres y el 29,3 por ciento a hombres, unos porcentajes similares a los de años anteriores. Asimismo, ha apuntado que el 18,2 por ciento de las agresiones fueron físicas. En el 78,5 por ciento de los casos de agresiones fueron a personal sanitario y el 21,5 por ciento a personal de gestión y servicios.

Asimismo, ha expuesto que marzo fue el mes que más agresiones registró, con 172, de las que 21 fueron físicas, mientras que en los meses de verano se produce una leve disminución de los casos (en junio, 142; en julio, 134, y en agosto, 106).

La consejera ha querido dejar clara la condena del Gobierno andaluz a cualquier tipo de agresión física o verbal a los profesionales en cualquiera de sus ámbitos del trabajo. Ha apuntado que cualquier agresión es siempre reprobable, pero más aún cuando se hace contra los profesionales que nos cuidan desde que nacemos hasta que morimos.

Ha considerado que el sistema sanitario público debe profundizar en el respeto del ejercicio de los derechos de los usuarios, pero también el usuario debe tener presente el cumplimiento de sus deberes, como el uso adecuado de los servicios sanitarios. Ha apuntado que ni "la violencia ni la agresividad pueden ser nunca" el camino para afrontar un conflicto.

Ha asegurado que la Junta no va a dejar de trabajar en medidas para garantizar a los profesionales de la sanidad el ejercicio de su profesión en los términos de seguridad y respeto que merecen.

En este sentido, ha anunciado la convocatoria de las dos mesas contra las agresiones a profesionales de la sanidad: la mesa de prevención (SAS y sindicatos), y otra mesa en la que participan las representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de entidades profesionales, de asociaciones de pacientes, de letrados y de colegios profesionales, así como de la fiscalía.

La Junta pondrá sobre la mesa un plan de trabajo con acciones concretas en las que se ha trabajado en las últimas semanas y ha confiado en que salgan medidas consensuadas.

Asimismo, ha anunciado que el 4 de octubre se constituirá el

Observatorio andaluz contra las agresiones a los profesionales sanitarios.

Por su parte, la diputada del PSOE-A Ángeles Prieto ha expresado la rotunda condena de su grupo a las agresiones a profesionales de la sanidad, que están aumentado, y ha dicho que los sindicatos han calificado de "rotundo fracaso" del plan de prevención de agresiones. Ha indicado que los sindicatos dicen muy claro que lo que hay "no funciona" y ha considerado que hay problema de "inacción" y de "credibilidad" de la Junta, que "no ejecuta" los presupuestos y no resuelve las demoras en la atención a pacientes ni los "recortes".

La diputada del PP-A Beatriz Jurado ha censurado que desde la oposición se señale a la consejera como la "responsable" de los casos de las agresiones, cuando por lo que hay que apostar es por el acuerdo para luchar contra este problema. Ha indicado que la sanidad pública es un "campo de batalla" para la oposición para sacar "rédito político", recurriendo a "bulos".

El diputado de Vox Rafael Segovia ha considerado que las cámaras de seguridad no sirven de nada si luego los agresores no reciben condena y ha reclamado el aumento de los servicios de seguridad en los centros sanitarios y hospitalarios. Ha manifestado que la Junta debe personarse como acusación de oficio en cada uno de los casos de agresiones a los profesionales de la sanidad.

El parlamentario de Por Andalucía Juan Antonio Delgado ha manifestado que se tienen que analizar los motivos de estas agresiones, que han aumentado de manera considerable en los últimos años y, sobre todo, contra las mujeres, lo que arroja un componente de "machismo". Ha indicado que la falta de personal también influye en estas situaciones.

La diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía Isabel Mora ha manifestado que las agresiones a los sanitarios son "tremendas", con una media de "cinco agresiones" al día en lo que va de año. Ha apuntado que los datos no están estancados si las agresiones han aumentado respecto al pasado año.