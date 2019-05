Aguirre dice que hay 1.871 personas menos en lista de espera quirúrgica y PSOE-A le acusa de mentir

Actualizado 03/05/2019 14:23:02 CET

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado que en 28 días de la puesta en marcha del plan de choque contra las listas de espera el número de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, en situación de fuera de plazo o con más de 365 días de espera, ha descendido en 1.871 (-6%), mientras que el PSOE-A le acusa de "seguir mintiendo y dañando la sanidad pública".

Durante su intervención en el Pleno, en respuesta a una pregunta planteada por el socialista Jesús María Ruiz, Aguirre ha asegurado que el plan de choque que se puso en marcha el 1 de abril "está reduciendo las escandalosas listas que dejó el Gobierno del PSOE-A, ya que dejaron 843.538 andaluces esperando intervención o una consulta médica de primera especialidad".

Por ello, ha señalado que "en menos de 28 días el número de pacientes pendientes de un intervención quirúrgica fuera de plazo son 271 y con más de 365 días ha bajado en 1.600, reduciéndose en total en 1.871, es decir, un 6%, y la demora media se ha reducido en doce días, de 198 a 186 días".

Ante estos datos, Ruiz ha asegurado que dicho plan de choque "no se está produciendo como habían anunciado, que no tiene el acuerdo de los sindicatos y que los profesionales han denunciado que no está funcionando", de modo que ha acusado a Aguirre de "seguir mintiendo" y ha añadido que las listas de espera publicadas en la web de la Junta son del 31 de diciembre.

"No sabemos a cuántos enfermos se ha llamado, si se han llamado o si se han operado, pero sabemos que cada vez que piensan en llamar a un enfermo lo sacan de las listas de espera, y que hay innumerables denuncias de profesionales que ponen de manifiesto este hecho, lo cual podría ser constitutivo incluso de una irregularidad", por lo que "ya le valdría hacer una auditoría sobre su propia labor", ha aseverado Ruiz.

Además, el diputado socialista a acusado a Aguirre "de nombrar subdirector a un amigo suyo que proviene de la privada" y pregunta al consejero "cuáles son las listas de espera que reconocen y qué dicen los sindicatos". "No hay tales logros", ha añadido, para incidir en que tiene "enfadado" a sindicatos y trabajadores y los quirófanos "cerrados", porque "siguen mintiendo y dañando la sanidad pública".

Por su parte, el titular de Salud ha respondido que "el maquillaje de las listas de espera es la especialidad" del PSOE-A, que "se ha quedado solo en este tema al negar la mayor" y "nunca ha querido saber la realidad". En este sentido, Aguirre ha señalado que también este mes "ha bajado la externalización gracias al esfuerzo de los profesionales y a la optimización de los recursos de la sanidad".

"Están enfadados por la cifras porque le hacen mella, puesto que son los que han escondido todo los pacientes", ha manifestado Aguirre, que ha recordado que el día 11 de cada mes se hará un corte de las listas de espera, y "verán cómo hemos progresado adecuadamente", ha concluido.

PP CRITICA LA "NEFASTA" GESTIÓN EN PRIMARIA DEL ANTERIOR GOBIERNO

Por otra parte, durante el Pleno la popular Ángela Hidalgo ha preguntado a Jesús Aguirre sobre la atención primaria, "la joya de la corona de Susana Díaz, que con el paso del tiempo y la nefasta gestión acabó perdiendo su lustre hasta convertirla en una diadema de plástico de todo a un euro". Pero, añade, "los andaluces no se lo creyeron y desde el nuevo gobierno y gracias al apoyo de los profesionales y su vocación, estamos recuperando esta joya de la corona que el PSOE nos robó".

En este sentido, Jesús Aguirre ha insistido en que la atención primaria "es una prioridad" y para ello el pasado 28 de abril se pusieron en marcha las medidas del plan de accesibilidad, un proyecto de atención primaria que ha destacado "se lleva a cabo sin aprobar los presupuestos", toda vez que ha añadido que "la gran renovación" vendrá con la aprobación de las cuentas de 2019, ya que el objetivo es incrementar las partidas destinadas a atención primaria "al menos hasta alcanzar el 20 por ciento del presupuesto sanitario total, cuatro puntos por encima de la actualidad".