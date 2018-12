Albert Rivera (Cs) pide explicaciones a Juanma Moreno (PP-A) tras las declaraciones de González Panero

Publicado 29/11/2018 13:37:23 CET

CÓRDOBA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha subrayado este jueves que el candidato a la Presidencia de la Junta por el PP, Juanma Moreno, tiene que dar explicaciones sobre las últimas revelaciones del exalcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como 'El Albondiguilla', en cuanto a la presunta financiación irregular del PP, porque, "si son ciertas, son graves".

Así lo ha remarcado Rivera en un acto en Córdoba en este penúltimo día de campaña electoral andaluza, después de ser preguntado por si en caso de que la formación naranja necesitara el apoyo del PP andaluz para gobernar la Junta pediría que Juanma Moreno fuera apartado.

Al respecto, Rivera ha dicho que "él tiene que asegurar y dar explicaciones de que eso no es así", a lo que ha añadido que "lamentablemente, si en el PP no hubiera ningún caso de corrupción, yo le diría que a lo mejor no tiene razón el señor 'Albondiguilla', pero la realidad es que el PP tiene cincuenta y tantos casos pendientes de corrupción en los tribunales y el PSOE está con un ojo en las urnas y con el otro en la sentencia de los ERE".

En este sentido, ha apuntado que "el problema que hay es que el bipartidismo está podrido con la corrupción y mucha gente ya no confía", porque "cree que están más pendientes de los juzgados y de las tramas de corrupción, que de gobernar Andalucía y de gobernar España".

Ante ello, ha ensalzado que a lo único a lo que se puede comprometer él es "a no estar despistado con los juzgados, porque Cs no tiene ningún asunto en los juzgados, y a gobernar a Andalucía", ha defendido.

Si bien, ha precisado que "Juanma Moreno y Susana Díaz tienen que estar muy pendientes de lo que pasa en su partido y lo que pasa con sus casos de corrupción". "Andalucía se merece un gobierno que esté pendiente no de los juzgados, sino de las listas de espera y de la educación, y que no esté pendiente de lo que digan los ERES o lo que diga un señor en una trama de corrupción, sino precisamente en los problemas reales de los andaluces", ha aseverado.

A su juicio, "es imposible estar pendiente al cien por cien de algo si te preocupa otra cosa", de modo que "les preocupa más le corrupción que el empleo", por lo que considera que "es otro motivo más para ir a votar a Ciudadanos el próximo domingo", ha resaltado.

"GRIÑÁN NO PUEDE DECIR LA VERDAD"

Por tanto, Albert Rivera ha indicado que "los casos de corrupción los tienen que explicar ellos", advirtiendo de que "hoy José Antonio Griñán ha demostrado precisamente que no puede decir la verdad, porque no ha querido declarar ni siquiera en la comisión del Senado".

Al hilo, ha declarado que "hoy se han visto las consecuencias del clientelismo, la corrupción y el conformismo de la Junta y el PSOE", después de que "Griñán, como buen acusado en el banquillo, se negaba a declarar en la comisión", recordando que Cs pidió en su día la marcha de Griñán y Chaves, porque "se querían atornillar al escaño, al tiempo que Susana Díaz y Pedro Sánchez les defendieron y querían que siguieran en el escaño".

Sin embargo, ha destacado que Cs dijo que "no había legislatura si Chaves y Griñán no se apartaban de su cargo", y ahora "esperan sentencia por los ERE para la próxima primavera", ha valorado.

En definitiva, Rivera ha pedido "pasar página de toda la corrupción y que se abra una nueva página, porque los Albondiguilla, los Bárcenas, las Gürtel, los ERE, los Griñán y los Chaves no pueden protagonizar la vida diaria de este país, sino que tienen que formar parte del pasado y ser juzgados, y si tienen que cumplir condena, que la cumplan".