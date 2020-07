El alcalde de Córdoba critica la "pseudo propuesta" del Gobierno de pedir el superávit local y luego devolverlo a plazos

CÓRDOBA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba y vicepresidente de la Comisión de Haciendas Locales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), José María Bellido (PP), ha calificado este miércoles de "chantaje intolerable a los ayuntamientos" la "supuesta propuesta", como la ha calificado el propio Bellido, y que, según ha publicado 'diario.es', va a plantear el Ministerio de Hacienda como condición para que los consistorios puedan utilizar su superávit.

A este respecto y en declaraciones a los periodistas, Bellido ha dicho que "esa pseudo propuesta" es "una chapuza" y "una tomadura de pelo", pues "el mecanismo que, al parecer", pretende imponer Hacienda y sobre el que Bellido no tiene "ninguna constancia oficial", consiste en que los ayuntamientos "presten al Estado" sus remanentes de tesorería, que en el caso del Consistorio cordobés son 22 millones de euros, para que luego "el Estado, graciosamente", les devuelva "parte de ese dinero", para que puedan "destinarlo a todas las necesidades" de los cordobeses, en este caso.

En concreto, según ha relatado Bellido, el Gobierno, según su pretendida propuesta, "se compromete a devolver un 40 por ciento en el primer año y llegar hasta 5.000 millones en el conjunto de las administraciones locales en los dos siguientes años, y el resto del dinero devolverlo a partir del año 2022", lo que ha llevado al alcalde a insistir en que esto es "una tomadura de pelo".

Bellido ha lamentado que la Comisión de Hacienda de la FEMP celebrada este martes "no se trató absolutamente nada de este documento", mientras que sí se expresó "consenso y unanimidad en torno a un documento que ya había hecho la FEMP", y para el que esperaban una respuesta antes del final de julio, considerando el alcalde que se les "ocultó a los miembros" de dicha comisión esa supuesta propuesta del Gobierno.

Bellido ha opinado que es "una tomadura de pelo también porque salta por los aires el consenso que en la FEMP" se había alcanzado, "pidiendo el uso de estos remanentes con fórmulas muy concretas, que hemos trasladado al Ministerio de Hacienda", y ha reiterado que "es un chantaje", porque "para poder disponer de parte de lo que son ahorros de todos los cordobeses", se "obliga" previamente al Ayuntamiento a que preste "ese dinero al Estado".

En consecuencia, Bellido, quien ha dicho que la propuesta se olvida de los ayuntamientos pequeños, que apenas tienen remanentes, y también de los que no han logrado superávit, ha avisado que, "si sigue adelante", en el PP van a "ser extremadamente combativos" contra ella y van a "defender los derechos de los ayuntamientos y de los ciudadanos hasta el final", aunque espera que el Gobierno tenga en cuenta "las peticiones que ya hizo la FEMP" y se pueda "empezar a negociar con propuestas serias", y no como ésta, "que no podemos siquiera tomarla en consideración".

CONVENTO REGINA

Por otro lado y respecto al proyecto de rehabilitar y dar nuevos usos al antiguo Convento Regina, hasta ahora incluido en el Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía, el alcalde ha reconocido que en el "nuevo Plan Turístico de Grandes Ciudades no aparece" dicho proyecto, pero que, aún así, el Ayuntamiento va a "empezar a trabajar en ver que nuevo destino turístico y cultural puede tener el Convento Regina, financiándose con otros fondos".

Bellido ha pedido que no se confunda "el que no se pueda financiar" con el mencionado plan, con el hecho de que "Regina se pueda recuperar para la ciudad", pues seguirá "siendo un objetivo de ciudad" y del actual gobierno local de PP y Cs, con presupuesto municipal y "buscando otras vías de financiación", como "el uno por ciento cultural", entre otras, y que el alcalde está "seguro de que van a llegar a buen puerto".