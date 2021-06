El alcalde de Córdoba insiste ante el riesgo extremo de Covid en que "el único remedio es tomar conciencia"

CÓRDOBA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha insistido este lunes ante las tasas de incidencia del coronavirus Covid-19 en la capital, en zona de riesgo extremo, al situarse en 300,57 casos por cada 100.000 personas a los 14 días, y con 618 en los jóvenes entre 15 y 29 años de edad, que "el único remedio es que cada uno tome conciencia y ponga las medidas para que no se contagie".

En rueda de prensa, el regidor ha expuesto que "afortunadamente el resto de indicadores no son tan malos", de manera que "el ritmo de vacunación es muy alto, la tasa de hospitalización está contenida y no ha subido y la de UCI exactamente igual", si bien "la incidencia se concentra especialmente en los jóvenes de 15 a 29 años", ha advertido.

Al hilo, ha manifestado que confía ante "el conjunto de indicadores con la situación epidemiológica" en que "Córdoba no tenga que dar pasos atrás, por ahora, en medidas de relajamiento, porque al final, viendo la foto en su conjunto, entre hospitalizaciones, UCI y la incidencia por tramos de edad, hace que se pueda mantener la situación que hay ahora en el nivel 2 que permite una vida prácticamente normal".

No obstante, Bellido ha transmitido "especialmente a las personas jóvenes que no tienen la vacunación, que es donde la tasa de incidencia está por encima de 600, que esto no ha pasado, que el virus sigue ahí, que seguramente en un mes y medio prácticamente toda la población de más de 30 años va a poder tener casi la pauta completa", algo que "va a suponer alcanzar la inmunidad de grupo en torno a esas fechas".

De este modo, ha defendido que ante "el mes y medio que queda merece la pena que todos hagamos un ejercicio de cabeza, un poco de contención en celebraciones privadas, bodas, bautizos, comuniones y el ocio nocturno", y así "evitar las cifras de incidencia que son demasiado altas".

Según ha enfatizado, "lo contrario, que sería tomar medidas ya más restrictivas, al final haría que mucha parte de la población que ya está vacunada, que está tomando las medidas necesarias de precaución, se viera perjudicada y especialmente algunos sectores económicos, como la hostelería y el turismo, que están empezando a levantar un poco cabeza, se vieran muy perjudicados".

Así, espera que "esto se vaya conteniendo y que la vacunación, conforme vaya avanzando, vaya haciendo su efecto, que ya se comprueba en las personas mayores, donde efectivamente apenas hay incidencia y no hay hospitalizaciones", de manera que "conforme avance la pauta completa en más grupos de edad, los casos vayan disminuyendo", ha declarado el regidor.

"LOS DATOS CADA VEZ SON PEORES"

Por otra parte, la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), ha vuelto a "llamar la atención a todos los cordobeses para que realmente sigan cumpliendo con las medidas sanitarias", porque "los datos cada vez son peores y toda la provincia está en riesgo extremo", ha avisado.

Por tanto, "es más que necesario que todos seamos responsables, porque el Covid no ha desaparecido", ha subrayado la edil en una rueda de prensa, en la que ha apuntado que "cada vez hay más personas vacunadas, pero los contagios están aumentando".

Ante ello, ha pedido "responsabilidad, porque nos va la salud en ello, pero también la economía", de ahí que haya reclamado "un esfuerzo más para que las cifras que se manejan últimamente desaparezcan y cambie completamente la tendencia".

ACTUACIONES DE POLICÍA

Y el teniente de alcalde delegado de Seguridad, Miguel Ángel Torrico (PP), ha insistido en que "todavía la pandemia no se ha ido y especialmente la incidencia se está apreciando entre los más jóvenes".

En este sentido, ha abundado en que "la Policía Local sigue cumpliendo con su tarea, que es hacer cumplir la ley", resaltando que "a día de hoy todavía hay bastantes restricciones sanitaria que hay que cumplir y hacer cumplir", de manera que "se necesita la colaboración por parte de todos", ha defendido, puesto que "no se produce la concienciación".

Al respecto, el edil ha informado de que en la madrugada del jueves al viernes se actuó en Camino de los Sastres ante una concentración "excesiva" de personas en la vía pública, "sobre todo en los accesos a los establecimientos, que se obstaculizaba el paso por los acerados y se incumplían las distancias de seguridad", aunque "no se produjeron denuncias, sino que se hizo una labor preventiva, informativa y cumpliendo con los criterios de distancia social".

Igualmente, ha recordado que en la madrugada del viernes al sábado se tuvo que intervenir en "una fiesta ilegal en el antiguo matadero de Iccosa, donde se formularon 23 denuncias a personas por participar en esa fiesta incumpliendo todas las medidas anti Covid", a la vez que "se intervino el numeroso equipo musical y de iluminación, así como abundante bebida".

Así, Torrico ha destacado que en el fin de semana ha habido 59 denuncias por botellón, ocho por "incumplimiento del Decreto Covid por no llevar las mascarillas", cinco por "incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana y ocho por "infracciones graves de tráfico", a lo que ha agregado que en la madrugada del domingo al lunes "se ha denunciado a un establecimiento en Camino de los Sastres por tener personas permitiendo fumar en el interior y se ha denunciado a otras ocho personas por incumplimiento de medidas Covid y dos por fumar en el interior de ese establecimiento".