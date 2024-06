El alcalde de Murtas (Granada) defiende la rehabilitación de un baño histórico investigada tras una denuncia vecinal

MURTAS (GRANADA), 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murtas (Granada), José Miguel Romera, del PP, ha defendido unas obras de rehabilitación acometidas en un lavadero que data del siglo XVIII, las cuales están siendo objeto de una investigación judicial tras una denuncia de la Asociación Vecinal Contraviesa Murteña en este municipio de la Alpujarra de Granada de alrededor de medio millar de habitantes.

"El ayuntamiento ha actuado conforme a la ley, como atestigua la documentación disponible sobre esta actuación", ha explicado en una nota de prensa José Miguel Romera, quien ha detallado a Europa Press que el consistorio ha puesto a disposición de la autoridad judicial la información que le ha sido requerida sobre esta obra, que está paralizada.

"La reforma consiste en el desplazamiento del muro de una balsa contigua al lavadero y fuente del cuartel viejo", la cual "ya fue rehabilitada en el año 1993 con mortero de arena y cemento, los mismos materiales empleados en esta intervención", ha señalado el alcalde en nota de prensa.

Romera ha incidido, en alusión a los hechos denunciados, que "es absolutamente falso que la balsa se haya cubierto completamente como se ha dicho, ya que únicamente se han techado 45 centímetros".

La obra se enmarca en los trabajos que se desarrollan con el Programa de Fomento del Empleo Agrario y "no requiere la autorización de la Delegación de Cultura de la Junta, ya que la balsa que está siendo objeto de los trabajos no figura en el Catálogo de Patrimonio Histórico de Andalucía", ha añadido el regidor, reclamando no trasladar a los murteños "una alarma injustificada" en tanto "el patrimonio histórico y arquitectónico de Murtas es el objetivo principal de esta obra".