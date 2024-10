Alcalde de Peal de Becerro (Jaén) señala la situación "insostenible" del CEIP Antonio Machado y urge a la Junta a actuar

JAÉN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén) ha apoyado la concentración convocada este miércoles por la Ampa del CEIP 'Antonio Machado' ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo para reclamar las obras comprometidas en el colegio, que se encuentra en "una situación lamentable e insostenible".

Sin embargo, el delegado, Francisco José Solano "no ha recibido a las familias, más aun cuando sabía perfectamente" que se iba a realizar esta concentración, según ha informado en una nota el alcalde, David Rodríguez.

El regidor ha destacado que "el alumnado necesita unas instalaciones dignas" y ha exigido a la Junta de Andalucía que "cumpla con sus promesas" y ejecute las obras que anunció en 2020 el anterior delegado de Educación, que "incluso se aprobó la partida presupuestaria, de 1,3 millones de euros y el tiempo ejecución, fijado en dos años".

En este sentido, ha señalado que las familias --que se han concentrado en los últimos siete miércoles a primera hora de la mañana en la puerta del colegio-- lamentan que "las obras se prometieron y no llegan", por lo que han decidido trasladarse a la capital. Además, ha apuntado, que este año se ha perdido el desdoble de un curso y cada año "se pierden matriculaciones".

"La última vez que me reuní con el delegado de Educación fue el 4 de abril y le trasmití que era una situación insostenible. Sin embargo, "el delegado no ha movido ficha desde entonces, sólo un estudio geotécnico del que no tenemos ningún tipo de información", ha explicado.

Igualmente, ha manifestado que en primavera hubo una reunión en el centro educativo entre las familias y el propio delegado, "pero han pasado siete meses desde entonces y no hay noticias".

La insistencia del Ayuntamiento de Peal de Becerro también se ha producido mediante misivas, ya que "desde que se iniciara el presente curso escolar, el alcalde ha enviado "hasta tres escritos" y la única contestación se ha recibido en el día de hoy, diciendo que cuando tenga novedades nos dirá algo".

"Es decir, nada de nada", ha criticado el regidor, quien ha agregado que desde el Ampa Las Torres se ha remitido también un escrito al responsable de Desarrollo Educativo "y al colectivo no le ha contestado".

Rodríguez ha relatado que el CEIP Antonio Machado inicialmente tenía tres edificios, se demolió uno, otro está inutilizado y el tercero está "en una situación muy precaria". "Se tuvieron que hacer aulas adicionales, en el hueco de las escaleras se cerró un espacio con pladur para acoger una clase, la secretaría está realizando su trabajo en mitad del pasillo, y en el salón de actos se habilitó un aula, también con 'pladur', que está separada de la cocina", ha declarado.