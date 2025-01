Alcaldes socialistas del cinturón denuncian que la Diputación de Granada los "vuelve a ignorar" en el reparto de fondos

GRANADA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes del PSOE en cuatro municipios del área metropolitana han denunciado este viernes que la Diputación de Granada, con gobierno del PP, "vuelve a ignorar" a sus ayuntamientos en el reparto de fondos europeos al quedar excluidos de las ayudas de las nuevas Estrategias de Desarrollo Local Integrado (EDIL), las antiguas Edusi.

En un acto en el que también han participado concejales como Roberto Rodríguez, del PSOE en Láchar, los alcaldes de Fuente Vaqueros (José Manuel Molino), Chauchina (Jesús Fernández), Pinos Puente (Enrique Medina) y Valderrubio (Antonio García) han exigido "un reparto equitativo y justo de las ayudas" para poder optar a ellas.

Según ha informado en una nota de prensa el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, han denunciado el reparto "absolutamente discriminatorio y partidista" de los fondos por parte del gobierno supramunicipal.

En una rueda de prensa, los alcaldes y representantes municipales han criticado el "ninguneo sistemático" por parte de la institución provincial "--encargada de coordinar de esta convocatoria hecha por el Gobierno de España-- en la distribución de estos recursos".

En su intervención, los alcaldes han explicado que la Diputación "no ha contactado" con ellos "en ningún momento para informarles sobre el proceso", ni les ha dado "la oportunidad de presentar proyectos". "No ha habido ni una sola reunión, ni una sola consulta, ni un solo correo electrónico. Sencillamente, los alcaldes socialistas no existimos para el actual equipo de gobierno de la Diputación de Granada", han señalado.

Así, han explicado que la nueva convocatoria de fondos EDIL es "una oportunidad única" para que estos municipios desarrollen proyectos en áreas estratégicas como sostenibilidad, digitalización, movilidad y cultura en torno, por ejemplo, a la figura de Federico García Lorca.

"Sin embargo, y a pesar de que somos ayuntamientos lorquianos, la Diputación no nos ha tenido en cuenta y ha vuelto a priorizar a los mismos de siempre: a los suyos". "No es la primera vez que ocurre. Llevamos tiempo reclamando apoyo y ayudas para iniciativas como Universo Lorca y siempre obtenemos la misma respuesta: el silencio. Mientras tanto, otros municipios han recibido estas ayudas en convocatorias anteriores y volverán a hacerlo ahora", ha afirmado el alcalde fuenterino.

Molino ha insistido en que la institución provincial tiene que estar con los pueblos pequeños y, sobre todo, con las señas de identidad que prestigian la provincia. Ante esta situación, los alcaldes de los municipios excluidos han exigido al presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, un reparto equitativo y transparente de los fondos europeos EDIL.

"De esta forma nos aseguraríamos tener acceso a estas ayudas en igualdad de condiciones", ha añadido. Asimismo, han coincidido en solicitar la convocatoria urgente de una reunión para poder exponer y explicar sus necesidades.

"Tenemos proyectos, tenemos ideas y queremos participar. No aceptamos que se nos vuelva a ignorar en el desarrollo de la provincia. La Diputación debe rectificar y garantizar que estos fondos lleguen a todos los municipios, sin distinciones ni favoritismos", han concluido.