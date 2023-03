La alcaldesa de Salobreña (Granada) se congratula del archivo de la denuncia de Olona, que pone fin a un "esperpento"

SALOBREÑA (GRANADA), 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino (PSOE), ha señalado este viernes que la resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Motril decretando el sobreseimiento provisional de las diligencias derivadas de la denuncia, que interponía la entonces candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía Macarena Olona contra ella por supuesta prevaricación administrativa, pone fin al "esperpento" y al "circo mediático" que ha atribuido a la denunciante "utilizando un empadronamiento falso" y a este municipio de la costa de Granada "con fines electorales".

Rufino, que fue denunciada por el inicio de un expediente para la "baja de oficio" del empadronamiento de Olona tras comprobar la Policía Local que en el domicilio que figuraba en el padrón no vivía habitualmente, según informó el Ayuntamiento de Salobreña en su día, ha considerado que en este caso "se han sobrepasado todos los límites, ya que ni en la vida ni en la política todo vale", sucediéndose "los ataques personales y amenazas" tanto a ella como a su familia.

La regidora ha querido con la rueda de prensa de este viernes sobre este asunto cerrar este capítulo de su mandato y ha anunciado que no va a emprender ninguna acción legal contra Olona, "a pesar de que interpuso una denuncia a sabiendas de que no habían comisión de delito y eso también es perseguible por la justicia"". Además, ha agregado que no va a "contribuir a este circo y darle un altavoz a una persona a la que las urnas ya le dijeron claramente lo que los ciudadanos opinaban".

Por último Rufino ha aclarado que nunca ha sido investigada por ningún delito, como ha afirmado que apuntó Olona diciéndole que tenía "cara de imputada", ya que tan sólo han sido diligencias previas y que la Fiscalía ha entendido que no había ilícito ni de prevaricación ni de atentado contra los derechos electorales de la entonces dirigente de Vox.