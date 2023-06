Alejandro Sanz actúa este jueves en la Plaza de Toros de Granada dentro de su gira 'Sanz en vivo'

GRANADA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante Alejandro Sanz actuará este jueves en la Plaza de Toros de Granada en el marco de la segunda etapa de su gira 'Sanz en vivo', que arrancaba el pasado 3 de junio en Pamplona, y con la que el último verano superó los 300.000 seguidores.

En ella, además de repasar grandes éxitos de su carrera como 'Corazón partío', 'Amiga mía' o 'Mi persona favorita', el artista interpretará algunos de los temas incluidos en su disco 'Sanz', su último trabajo de estudio, nominado en la categoría Álbum del año en los Latin Grammy 2022 y disco más vendido en unidades físicas del 2021 en España.

Se trata de una nueva oportunidad de disfrutar del directo del cantante español, que tiene más de 25 millones de discos vendidos, cuatro premios Grammy, 25 Latin Grammy y fue honrado en 2017 por la Academia de Grabación Latina como Persona del Año, en reconocimiento a toda su carrera.

La nueva etapa española de la gira 'Sanz en vivo' tiene un total de 15 fechas para extenderse hasta el 3 de agosto en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en el Concert Music Festival. Este pasado 2022, el cantante lanzó 'Nasa', su colaboración con el artista colombiano Camilo, la canción 'La despedida', incluida en la BSO de la película 'Bullet Train', protagonizada por Brad Pitt y Bad Bunny, y 'SOY', su colaboración junto a Eros Ramazzotti.

Poco antes del inicio de la gira surgieron dudas sobre su desarrollo, después de que a finales de mayo el propio artista publicara un mensaje en Twitter en el que reconocía estar pasando por un mal momento anímico.

No obstante, reapareció en redes sociales para asegurar que no quiere suspender la gira y que con la "ayuda correcta", "comprensión" y "apoyo" la sacará adelante. "Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", manifestó.

Alejandro Sanz afirmó que "encerrarse" no es una buena idea y agradeció a sus fans el "calorcito" proporcionado. "Vamos a por el día de mañana. El sol está en camino", indicó el cantante, quien, tras su paso por España, visitará Estados Unidos y México en septiembre y octubre.