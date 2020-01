Alhendín (Granada) da su apoyo a la familia de la joven de 21 años desaparecida en el aeropuerto de Barajas

Publicado 30/01/2020 13:29:24 CET

ALHENDÍN (GRANADA), 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alhendín (Granada) ha mostrado este jueves su preocupación ante la desaparición el pasado martes en el aeropuerto de Barajas (Madrid) de Estela Cristina Romero Vieira, una joven de 21 años de origen brasileño pero que reside en el municipio junto a su madre desde 2013.

En un comunicado, el alcalde de la localidad, Francisco Rodríguez, ha contactado con su familia para transmitirle "todo nuestro ánimo y apoyo, así como brindarle toda la ayuda y colaboración necesarias para encontrarla lo antes posible".

El regidor ha subrayado que Estela Cristina "estuvo hace

unos meses haciendo prácticas en el Ayuntamiento, por lo que la noticia nos ha sorprendido doblemente".

Rodríguez ha confiado en que "la colaboración ciudadana, la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y las posibilidades de rastreo que ofrece hoy día la tecnología permitirán dar pronto con el paradero de Estela Cristina".

Los padres de la joven denunciaron su desaparición este pasado martes al llegar al aeropuerto de Barajas procedente de un vuelo de Brasil, y se sospecha que este caso podría estar relacionado con una banda de tráfico de personas para prostitución internacional.

HECHOS DENUNCIADOS

Según ha explicado a Europa Press Katia, la madre de la joven, su hija llegó este martes a las 6,00 horas a Madrid procedente de Sao Paulo (Brasil), tal y como les ha confirmado la aerolínea Iberia y tal y como la Guardia Civil ha constatado mediante sus investigaciones, según han informado fuentes de la Benemérita.

Una vez en el aeropuerto, Estela Cristina debía tomar otro vuelo con destino a Granada para regresar a la localidad de Alhendín, lugar donde vive con su madre, de origen carioca. La maleta de la joven llegó a la terminal granadina, pero ella no lo hizo, y desde entonces no contesta a las numerosas llamadas y mensajes que le han enviado tanto sus padres como amigos y conocidos.

Katia sospecha que su hija pudo haber sido recogida en Barajas por alguna persona con la que había charlado durante semanas en redes sociales, y que esta la habría engañado.

"Toda la familia y amigos estamos desesperados por encontrarla. Le escribimos todo el rato, pendientes de si contesta. Yo no duermo, no como, estoy totalmente pendiente de que aparezca si es posible y de que no esté privada de su libertad. Ojalá que pueda pedir ayuda", ha comentado Katia.

Estela Cristina era seguidora de varios grupos de música pop de Corea del Sur (conocido como 'K-Pop') y a través de Internet y perfiles en redes sociales había contactado con un grupo de chicos coreanos, con los que había entablado gran amistad y que incluso le ofrecieron un trabajo de maquilladora y peluquera en Seúl.

"Yo hablé con ella y le pasé información sobre redes de trata coreana de personas para la prostitución que contactaban con chicas a través de grupos de fans. Ella tenía muy claro que quería irse, y le prohibí que fuera a Corea. Ella pareció entenderlo en ese momento, pero mi hija es débil y algo inmadura para su edad", ha relatado la madre.

A pesar de las advertencias, durante este reciente viaje a Brasil para visitar a su padre, Estela Cristina pasó muchas horas chateando y hablando en inglés con un hombre extraño, y quiso que nadie se enterara.

"Me dijo era un novio de Inglaterra. Yo le pedí que no me ocultara nada, ni a mi ni a su padre, ante lo que me contestó que ella ya era mayor de edad", ha asegurado.

Su madre cree que esta persona o un allegado suyo se podrían haber llevado a su hija del aeropuerto madrileño, y la podría tener retenida en contra de su voluntad.