Andalucía achaca a la Ley de Vivienda del Gobierno haber "favorecido y protegido la ocupación ilegal"

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha sostenido este miércoles que la Ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez "ha favorecido la ocupación ilegal" y su aplicación ha derivado en el "efecto contrario" que perseguía al suponer la "retirada" de vivienda del mercado porque los pequeños propietarios que tenían vivienda han "preferido" no ponerlas en alquiler porque "no tienen seguridad jurídica".

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Rocío Díaz ha acusado al Gobierno central de "proteger la ocupación ilegal" con su Ley de vivienda. Por contra, la Ley que prepara Andalucía busca "poner más vivienda asequible y protegida en el mercado". "Se trata de intentar con promotores públicos, ayuntamientos, diputaciones y también con promotores privados" aumentar el parque de vivienda pública y fomentar especialmente el alquiler.

En relación con esto último y el Bono Alquiler Joven, la consejera de Fomento ha reconocido que la gestión "no ha sido ágil" ni fácil, pero ha achacado los "problemas" en la tramitación al hecho de que el Gobierno no atendiera la petición de las comunidades autónomas de contar con una herramienta "única" para su gestión. Actualmente, la tramitación en Andalucía está al 99% y los pagos, a más del 80%.

Finalmente, Rocío Díaz ha vuelto a lamentar que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no la haya convocado aún a una reunión para poder abordar la "planificación" de las infraestructuras pendientes y necesarias en Andalucía. "Hay que escuchar a los territorios", ha reclamado la consejera, para la que "es difícil llegar a acuerdos con quien no quiere sentarse contigo". "No hay ningún interés en apostar por Andalucía", ha sentenciado.