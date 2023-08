Andalucía advierte contra posibles "prebendas" del PSOE a independentistas con una reforma de la financiación autonómica

SEVILLA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP), ha advertido este martes contra posibles "nuevas prebendas" que el PSOE ofrezca a partidos independentistas "en el marco de una hipotética reforma del sistema de financiación autonómica", y en el actual contexto postelectoral en el que los partidos deben negociar los apoyos necesarios para asegurar la investidura del próximo presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a Europa Press, la consejera andaluza de Economía ha querido replicar a la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, quien este martes ha afirmado en una entrevista en La 1 de TVE que la reforma del sistema de financiación autonómica es una urgencia y debe contar con el acuerdo de "todos", incluido el principal partido de la oposición.

Carolina España ha compartido con la dirigente socialista que "la reforma del sistema de financiación, ciertamente, es urgente", pero ha apostillado que "ha de hacerse mediante consenso y pensando en el bien común de todos los españoles, residan donde residan, no buscando un balón de oxígeno para un proyecto de perdedores, como el del PSOE".

De igual modo, la consejera ha aseverado que "el PSOE de Pedro Sánchez no ha tenido nunca voluntad de modificar el sistema de financiación autonómica", que, según ha remarcado, pactó en 2009 el por entonces presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, "con ERC sin contar con el resto de las formaciones políticas, y que ha sido muy lesivo para Andalucía", comunidad que "ha dejado de ingresar alrededor de 1.000 millones de euros cada año que le correspondían en función de su población", según ha denunciado.

La consejera de Economía ha criticado que, "ahora que vuelve a necesitar a los independentistas", Montero "anuncia nuevas prebendas en el marco de una hipotética reforma del sistema de financiación", y tras ello ha aseverado que "desde Andalucía no permitiremos nuevos agravios".

"No queremos que sigan castigando a Andalucía", ha enfatizado Carolina España antes de poner de relieve que "el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero está en funciones y no puede acometer dicha reforma", y "no podrá hacerlo en ningún caso si no consigue convencer a los independentistas para que apoyen la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno después de perder las elecciones del pasado 23 de julio", ha abundado.

"PROPUESTA PARA CONDONAR LA DEUDA DE CCAA CON EL ESTADO"

De igual modo, la consejera del PP-A ha afeado a María Jesús Montero su "propuesta para condonar la deuda de las comunidades autónomas con el Estado", como una forma de "poner precio al apoyo de los partidos independentistas a Pedro Sánchez en la investidura".

Carolina España ha remarcado que María Jesús Montero es ministra de Hacienda "desde 2018", y "no ha cumplido como ministra lo que exigía como consejera andaluza de Hacienda", en tanto que "ni ha reformado el sistema de financiación, ni ha aprobado el fondo transitorio compensatorio solicitado reiteradamente por Andalucía y otras comunidades infrafinanciadas, ni ha trabajado el consenso con las comunidades autónomas", según ha denunciado. "Y ahora le entran las prisas", ha concluido criticando la consejera de Hacienda en referencia a la ministra en funciones del ramo.